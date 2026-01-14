La Casa: el nuevo espectáculo de José Antonio Rodríguez en Bellas Artes

José Antonio Rodríguez regresa a escena con La Casa en Bellas Artes en vísperas de San Valentín. ( CORTESÍA DE NONO RODRIGUEZ. )

El cantautor dominicano José Antonio Rodríguez regresa a los escenarios con La Casa, una propuesta escénica que se presentará el 13 de febrero de 2026, a las 8:30 de la noche, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Concebida desde la intimidad y la reflexión, y que retoma la filosofía del Monólogo del Cantautor para desarrollarla en un nuevo espacio narrativo donde la palabra, la canción y la experiencia de vida dialogan de manera directa con el público.

La presentación se inscribe dentro de una línea creativa que Rodríguez ha venido construyendo como ejercicio de honestidad artística, en la que el contenido, la letra y el sentido de lo que se dice ocupan el centro de la escena, alejados de artificios y concentrados en la esencia del oficio.

La función adquiere un significado especial al realizarse en la antesala del 14 de febrero, Día de San Valentín, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad, lo que convierte la propuesta en una opción cultural íntima y emotiva para el público que busca compartir una experiencia artística diferente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/jose-antonio-rodriguez-detras-el-poeta-jose-marmol-72c8dd92.jpeg José Antonio Rodrìguez agotó una exitosa temporada en el Bar Juan Locward. A su lado, el poeta José Mármol, uno de sus invitados. (SUMINISTRADA)

Una experiencia sensorial única

La Casa combina música, poesía, literatura y recursos tecnológicos para ofrecer un viaje simbólico al subconsciente del creador, donde recuerdos, emociones y reflexiones se articulan en un mismo espacio narrativo.

La puesta en escena con invitados de alto reconocimiento artístico, propone una experiencia sensorial que trasciende el concierto tradicional y convierte al espectador en testigo cercano del universo creativo del cantautor.

Del Monólogo del Cantautor a La Casa

La Casa se plantea como una evolución natural del Monólogo del Cantautor, formato que el artista presentó con gran éxito en Casa de Teatro y que se caracterizó por una narrativa escénica sobria, donde la música y el relato personal se integraron como un solo discurso.

La Casa, ampliada desde una puesta en escena que mantiene el tono íntimo y reflexivo, pero que incorpora nuevos lenguajes escénicos para profundizar en la relación entre memoria, palabra y canción.

Además del canto y la música, la puesta en escena incorpora otros artistas dentro del campo de la literatura, poesía, danza y teatro, con la participación de personalidades invitadas de alto valor cultural y artístico en la República Dominicana, lo que convierte la función en una experiencia única e irrepetible.

Un enfoque en la autenticidad y el contenido

La propuesta apuesta por una experiencia artística en la que lo esencial es lo que se dice y cómo se dice, reafirmando una visión del arte como acto de comunicación y memoria.

El cantautor José Antonio ha señalado que este tipo de puestas buscan recordar el valor del talento con oficio y profundidad en la escena cultural dominicana, así como la importancia de la letra y del pensamiento dentro de la canción.

Música, tecnología y sensibilidad

En La Casa, Rodríguez lleva esa visión a una experiencia más profunda, bajo una línea conceptual, diseñada y dirigida por Nono Rodríguez, el artista actúa dentro de un cubo translúcido, apoyado en proyecciones visuales y recursos tecnológicos que transforman el escenario en un recorrido emocional y simbólico, donde cada canción dialoga con imágenes y atmósferas cuidadosamente diseñadas.

El espectáculo se desarrolla en un ambiente íntimo, con equipos técnicos de alto nivel, invitados sorpresa y una selección musical que combina temas emblemáticos del repertorio del cantautor con nuevas propuestas creativas.

Con La Casa, José Antonio Rodríguez consolida su regreso a los escenarios el próximo 13 de febrero en la Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes, una opción cultural significativa en la antesala del Día del Amor y la Amistad. Boletas a la venta en UEPA TICKETS.

Un creador con trayectoria y legado

José Antonio Rodríguez nació en La Romana. Inició su carrera musical en la década de los setenta y alcanzó reconocimiento nacional e internacional tras ganar el Festival de la Canción en 1984 y el Festival Internacional de Viña del Mar en 1986 con Para quererte, interpretada por Maridalia Hernández.

Entre 2012 y 2016 se desempeñó como ministro de Cultura, periodo en el que impulsó cerca de 400 proyectos culturales. Posteriormente, fue embajador y delegado permanente ante la Unesco, desde donde logró la declaratoria del merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

