Bad Bunny sorprende a Arcángel con un regalo especial por sus 20 años de carrera

Arcángel celebra 20 años de carrera y Bad Bunny le hace un costoso obsequio. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Bad Bunny rindió homenaje a Arcángel durante la gala en la que el artista celebró 20 años en la industria musical y el lanzamiento de su álbum La 8va Maravilla.

El gesto del "Conejo Malo" consistió en regalarle su icónica cadena de diamantes de la bota, que había usado durante su era de Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. La suela de la pieza llevaba un mensaje personalizado escrito a mano: "Austin, gracias", en referencia al hijo de Arcángel, Austin San.

El momento, que según el comunicador Maiky Backstage fue emotivo, simboliza el reconocimiento de Bad Bunny hacia la trayectoria del puertorriqueño, a quien calificó como "el artista más importante del género urbano". Indicó que cada invitado recibió un pin de 18 quilates y una carta personalizada, como gesto de agradecimiento por haber acompañado a Arcángel en su trayectoria.

Bad Bunny regalándole su cadena a Arcángel pic.twitter.com/C2PQNhpwZh — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) January 15, 2026

A través de sus redes sociales, Arcángel expresó su gratitud:

"20 años de trayectoria no se construyen solo, esto fue para agradecer, recordar y celebrar a cada persona que fue parte del camino. Familia, equipo, colegas y amigos: esto también es de ustedes! Gracias por creer, por sumar y por caminar conmigo en cada etapa", dijo.

Añadió: "Una noche para honrar el pasado, celebrar el presente y seguir soñando el futuro... 20 años no se cuentan en canciones, se escriben en los nombres, en los pasos compartidos y en la lealtad del tiempo. Esta noche fue un abrazo al camino recorrido y un agradecimiento eterno a cada alma que fue parte de la historia".

La gala reunió a productores, colegas y amigos cercanos a Arcángel, quienes también recibieron detalles conmemorativos, pero el regalo de Bad Bunny destacó por su valor simbólico y personal, consolidándose como uno de los momentos más recordados de la celebración de las dos décadas de carrera del cantante.

