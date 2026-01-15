Fallece Reymon Durán, cantante del grupo Sin Fronteras, tras luchar contra el cáncer

Reymon Durán, cantante del grupo Sin Fronteras, posa en una imagen de archivo. El artista falleció el 14 de enero de 2026 tras una batalla contra el cáncer, dejando un legado en la música tropical. ( INSTAGRAM.COM/ @REYMONDURANOFFICIAL )

El cantante Reymond Durán, integrante del grupo Sin Fronteras, falleció la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026, luego de librar una batalla contra el cáncer.

El artista que desarrolló su carrera entre Santo Domingo y Nueva York, había iniciado una campaña para recaudar fondos y poder costear su tratamiento médico.

La información fue confirmada por la orquesta Sin Fronteras a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresaron su profundo pesar por la pérdida del joven cantante.

"Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Durán del grupo Sin Fronteras.

Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música.

Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional", señala parte del comunicado.

La agrupación agradeció además las muestras de cariño y solidaridad recibidas, e indicó que más adelante estarán informando sobre los actos fúnebres y detalles relacionados.

Pesar por su deceso

La muerte de Durán ha generado numerosas reacciones en el ámbito musical. Entre ellas, destacó el mensaje del reconocido merenguero y director de orquesta Wilfrido Vargas, quien lamentó el fallecimiento del cantante a través de una publicación en Instagram.

Durán formó parte de la emblemática orquesta de Vargas en 2013, dejando una huella significativa en su producción musical.

"El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido Reymond Durán. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3", escribió Vargas.

Darys Contreras II (Dary Dary), director de la orquesta Sin Fronteras también replicó el comunicado en el que se informaba su fallecimiento, lo definió como un gran artista. "Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional".

Los cantantes Daniel Santacruz y Manny Cruz se unieron a los mensajes de condolencias.

Colegas, seguidores y admiradores han expresado su pesar y solidaridad, recordando a Reymond Durán como un artista talentoso, apasionado por la música y un ser humano de gran calidad, cuyo legado permanecerá vivo en cada una de sus interpretaciones.