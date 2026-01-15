Música de Pitbull regresa a Bridgerton en la cuarta temporada

Foto de archivo del rapero Pitbull, cuya música se volverá a escuchar en un capítulo de Bridgerton en la cuarta temporada . ( FUENTE EXTERNA )

La cuarta temporada de Bridgerton estrenará una nueva versión instrumental de un éxito pop, siguiendo la tradición de la serie de reinventar canciones contemporáneas en estilo clásico.

Según han reseñado medios internacionales, en el episodio uno, sonará "DJ Got Us Fallin´ in Love", de Usher con Pitbull, marcando el regreso del artista latino a la producción de Netflix.

Pitbull ya había participado en la tercera temporada con "Give Me Everything", tema que acompañó una escena viral en el carruaje entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington. Con este nuevo arreglo, se convierte en el primer cantante latino en aparecer dos veces en la serie, demostrando, según él, cómo la música trasciende fronteras.

La nueva temporada seguirá la historia de Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, quien se enamora de una mujer enigmática durante un baile de máscaras. Aún no se ha revelado en qué momento exacto se escuchará la versión instrumental de Usher y Pitbull.

Netflix estrenará la temporada en dos partes, la primera el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero, continuando con la combinación característica de la serie entre drama romántico de época y reinterpretaciones musicales modernas.

Bridgerton se ha hecho conocida por convertir éxitos pop en versiones clásicas, incluyendo canciones como Bad Guy de Billie Eilish, Thank U, Next de Ariana Grande y Wildest Dreams de Taylor Swift, integrando estos temas a momentos clave de la narrativa.