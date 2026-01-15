Ramón Orlando llevó el merengue sinfónico al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú

El maestro Ramón Orlando dirige la orquesta del Conservatorio Tchaikovsky durante el concierto “Merengue Sinfónico en Moscú”, celebrado en la sala principal de la institución rusa. ( ARCHIVO )

El maestro Ramón Orlando dirigió el concierto “Merengue Sinfónico en Moscú”, una presentación del ritmo nacional dominicano realizada en la sala principal del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, uno de los escenarios musicales más reconocidos a nivel internacional.

El evento formó parte de la celebración del 181 aniversario de la Independencia Dominicana y del 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la Federación de Rusia, y contó con el auspicio de la embajada dominicana en Rusia.

Durante el concierto, Ramón Orlando estuvo al frente de una orquesta de 75 músicos del Conservatorio Tchaikovsky, con la dirección artística del maestro ruso Vyacheslav Valeev y la dirección de programa de Ilya Markeev.

La interpretación fue reforzada por seis músicos dominicanos: Francisco Pérez (tambora), Humberto Flores (güira), Rosbell Morel (congas), Julio César Feliz (bajo), Máximo Núñez (trompeta) y Enriquillo Pimentel (saxofón alto).

Para esta presentación, el director dominicano seleccionó diez merengues representativos de la historia del género, adaptados al formato sinfónico sin perder su base rítmica.

El repertorio incluyó Compadre Pedro Juan , de Luis Alberti ; Juanita Morel, de Bilo Henríquez; Te Quiero, Sisi y Ricardo y Bailando, de Ramón Orlando ; Déjame Volver, de Feliz Cumbé; El negrito del Batey, de Luis Kalaf; Sin ti soy nada, de Melvin Rafael; El Guardia del Arsenal, de Luis Díaz; y La Agarradera, de Luis Pérez.

, de ; Juanita Morel, de Bilo Henríquez; Te Quiero, Sisi y Ricardo y Bailando, de ; Déjame Volver, de Feliz Cumbé; El negrito del Batey, de Luis Kalaf; Sin ti soy nada, de Melvin Rafael; El Guardia del Arsenal, de Luis Díaz; y La Agarradera, de Luis Pérez. En las palabras de presentación, el embajador dominicano en Rusia, Alejandro Arias, destacó la relevancia cultural del concierto como un espacio de intercambio entre ambos países. A su vez, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguei Riabkov, valoró el trabajo de la misión diplomática dominicana y el estado de las relaciones bilaterales.

Te puede interesar Ramón Orlando asegura que la bachata y el merengue superaron al reguetón en 2025

Más

Los propietarios de Señales TV, Euri Cabral y Zinayda Rodríguez, expresaron su satisfacción por compartir esta presentación con el público dominicano, destacando su valor cultural y su alcance internacional.