Wilfrido Vargas expresa su pesar por la muerte del cantante Reymond Durán

El laureado merenguero Wilfrido Vargas expresó su pesar por el fallecimiento de Reymond Durán, quien formó parte de su agrupación. ( INSTAGRAM DE RAYMOND DURÁN )

El merenguero y director de orquesta,Wilfrido Vargas lamenta la muerte del cantante Reymond Durán, exintegrante de su emblemática orquesta, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Vargas resaltó el talento y la entrega de Durán, quien ingresó a su equipo en 2013 y dejó una huella significativa en la producción musical del grupo.

El artista no ofreció detalles sobre la causa del deceso y, tras el mensaje, recibió múltiples expresiones de solidaridad de seguidores, colegas y admiradores.

Según una publicación en la red social del artista, el cantante enfrentaba una batalla contra el cáncer.

Un mensaje cargado de emoción

"El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido Reymond Durán. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3", escribió Wilfrido Vargas en la red social.

En su mensaje, el músico también destacó el vínculo humano y profesional que los unió a lo largo de los años.

"Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical, pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros", añadió.

Solidaridad y despedida

El fundador de la orquesta extendió palabras de consuelo a los familiares y amigos del fallecido.

"A sus familiares y amigos, nuestro abrazo más sincero y solidario. Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz", concluyó.

La publicación generó una inmediata reacción de apoyo por parte de seguidores de Wilfrido Vargas, quienes lamentaron la pérdida del músico y destacaron el legado que deja Reymond Durán dentro de una de las agrupaciones más influyentes del merengue dominicano.