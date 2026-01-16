Alcalde Nelson Núñez anuncia el "Festival de Música Nacional Samaná 2026"

El alcalde Nelson Núñez dio a conocer los detalles de la celebración. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde Samaná, Nelson Núñez anunció oficialmente la celebración del Festival de Música Nacional Samaná 2026, el primer evento de esta naturaleza que se realizará en este destino turístico.

En este escenario, el merengue, la bachata, la salsa y las fusiones urbanas serán protagonistas durante seis días de conciertos gratuitos dirigidos a toda la familia, con el respaldo del presidente Luis Abinader, la Sala Capitular, Cervecería Nacional Dominicana, Fedomu, Banreservas, Ministerio de Turismo, RD Vial, Hostos Rizik y la Liga Municipal Dominicana.

Al ofrecer las declaraciones oficiales de este evento, el alcalde Núñez invitó a toda la nación y a los visitantes internacionales a ser parte de este evento.

"Del miércoles 21 al lunes 26 de enero, los residentes, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar en familia de noches de talentos artísticos de alto nivel de forma totalmente gratuita", reveló.

"Gracias al apoyo de nuestro presidente Luis Abinader, de esta alcaldía y de un gran equipo de instituciones, tendremos una constelación de estrellas con sus éxitos sobre la Bahía de Samaná. ¡Vengan a disfrutar del ritmo más alegre del mundo en el lugar más bello de la tierra!", agregó Núñez.

Uno de los momentos más importantes del festival, que contará con la producción del empresario Luis Medrano, en conjunto con la Alcaldía Municipal y el Comité Organizador, será la noche del sábado, dedicada a la generación Z del merengue típico femenino, con la participación de jóvenes exponentes que están impactando el género.

Subirán al escenario La Barbie del Acordeón, Nelly Swing, La Princesa del Acordeón, Rubalí Valerio y La Inquieta Típica, consideradas el relevo del ritmo dominicano.

El festival contará además con la participación de Frank Reyes, el "Diamante de la Bachata"; Chiquito Team Band, con su propuesta salsera; y el maestro Bonny Cepeda. La Generación Z también estará representada por Shadow Blow y Eudis El Invencible.

Calendario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-16-at-44631-pm-1-f6679354.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Miércoles 21: Shadow Blow , a las 9:00 de la noche

, a las Jueves 22: Bonny Cepeda , a las 9:00 de la noche

, a las Viernes 23: Chiquito Team Band , a las 9:00 de la noche

, a las Sábado 24: Festival del Merengue Típico ( Generación Z Femenina): La Inquieta Típica, La Barbie del Acordeón , Nelly Swing , La Princesa del Acordeón y Rubalí Valerio , a las 7:00 de la noche

( Femenina): La Inquieta Típica, , , La Princesa del Acordeón y , a las 7:00 de la noche Domingo 25: Frank Reyes , a las 8:00 de la noche

, a las Lunes 26: Eudis El Invencible, 9:00 de la noche