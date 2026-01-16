Seguidores cierran filas en Instagram en defensa del artista Julio Iglesias

Pie de foto sugerido: Julio Iglesias en una imagen de archivo. El cantante español recibió una amplia ola de apoyo en Instagram, donde miles de seguidores y excolaboradores expresaron respaldo público tras las acusaciones difundidas en medios internacionales. ( ARCHIVO )

Miles de usuarios reaccionaron en las últimas horas en Instagram en respaldo al cantante español Julio Iglesias, luego de que trascendieran acusaciones de presunto abuso sexual formuladas por dos mujeres que habrían trabajado en su entorno doméstico.

La publicación del artista generó una avalancha de comentarios en los que predominan los mensajes de apoyo, solidaridad y defensa pública, muchos de ellos firmados por personas que aseguran haber trabajado con el intérprete durante años en conciertos, giras internacionales y actividades privadas.

En la sección de comentarios, numerosos usuarios apelaron a la presunción de inocencia y reclamaron que cualquier señalamiento sea evaluado exclusivamente por la justicia. Otros destacaron la trayectoria del cantante y afirmaron que su experiencia personal con él dista de los hechos denunciados.

Testimonios de apoyo directo

Entre las reacciones más visibles figuran mensajes de personas que dicen haber sido parte de su equipo de trabajo. Algunos aseguran estar dispuestos a testificar en su favor, describiéndolo como una persona respetuosa, correcta y de trato profesional.

"He trabajado con usted durante muchos años seguidos y puedo defenderlo hasta el último día de mi vida", escribió una usuaria que se identificó como intérprete y traductora del artista en conciertos internacionales.

Otro comentario señala: "Las personas de bien estamos contigo. Eres el más grande y eso lo saben todos, aunque a algunos les duela".

También abundan expresiones de respaldo provenientes de España, República Dominicana, Argentina, Brasil, México y otros países, donde seguidores resaltan el impacto cultural de Iglesias y piden cautela ante los juicios emitidos en redes sociales.

Reacciones de apoyo en Instagram

"Estamos contigo Julio, siempre te defenderemos con toda el alma."

"He trabajado con usted durante muchos años seguidos. Es una persona de gran corazón y puedo defenderlo hasta el último día de mi vida."

"La presunción de inocencia debe estar por encima de todo. No podemos convertir las redes en tribunales."

"España y el mundo están contigo. No dejemos que el ruido de unos pocos afecte la dignidad."

"Te queremos desde Argentina. Nuestro apoyo a vos y a tu familia."

"He sido parte de su equipo en conciertos internacionales y doy fe de su trato respetuoso y profesional."

"Somos muchos más los que te queremos y creemos en ti."

"La verdad siempre sale a la luz. Fuerza Julio."

Reacciones críticas y cuestionamientos

"Después de los vídeos en los que besas a mujeres sin su consentimiento, nada me sorprendería."

"Besar a personas cuando no quieren es una falta de respeto, eso también debe cuestionarse."

"Yo elijo creer a las víctimas hasta que la justicia diga lo contrario."

"Hay comportamientos públicos del pasado que hoy merecen ser revisados."

"No se trata de defender o atacar, sino de escuchar todas las voces."

Voces que piden prudencia y debido proceso

"No hay que condenar ni absolver en redes sociales. Que sea la justicia quien decida."

"Una denuncia es el inicio de un proceso, no un veredicto final."

"La presunción de inocencia es un derecho fundamental."

"Respetemos a todas las partes mientras se esclarecen los hechos."

Debate y posiciones críticas

Aunque el respaldo domina la conversación digital, también se registran comentarios críticos que llaman a no desestimar los testimonios de las denunciantes.

Algunos usuarios plantean que ciertos comportamientos públicos del pasado hoy son objeto de mayor escrutinio y sostienen que corresponde a los tribunales esclarecer los hechos.

Este cruce de posiciones ha convertido la publicación en un espacio de debate sobre la presunción de inocencia, el juicio mediático y los cambios en la percepción social de conductas históricamente normalizadas.

El caso

Las reacciones se producen luego de que dos mujeres denunciaran presuntos abusos cometidos cuando trabajaban en el entorno del cantante, acusaciones que han sido difundidas por medios internacionales y que aún no han sido dirimidas judicialmente.

Tras la oleada de comentarios, Julio Iglesias publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que negó de forma categórica los señalamientos, calificó las acusaciones como falsas y agradeció las múltiples muestras de cariño y lealtad recibidas.

El artista afirmó que defenderá su dignidad y confía en que la verdad prevalecerá, mientras el caso continúa generando atención pública y un amplio debate en el espacio digital.

La reacción de Julio Iglesias Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas.