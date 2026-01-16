Fundación Sinfonía impulsa la formación musical con un taller de violín y cuerdas
Una capacitación intensiva y gratuita reunirá a jóvenes talentos dominicanos junto a una maestra de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
Del 29 al 31 de enero, la Fundación Sinfonía, en el marco de su convenio con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, realizará el Taller de Violín y Cuerdas, una capacitación intensiva dirigida a niños, niñas y jóvenes estudiantes de violín y otros instrumentos de cuerda de la República Dominicana.
El taller será impartido por la maestra Alma Olite, destacada violinista y docente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y tendrá lugar en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música.
- La formación será libre de costo, reafirmando el compromiso de las instituciones organizadoras con el acceso a una educación musical de excelencia. Las sesiones se desarrollarán en dos tandas diarias: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España en Santo Domingo y del Banco López de Haro Visa Iberia, y está dirigida a estudiantes a partir de los 11 años, provenientes de academias y escuelas de música de todo el país.
Programa individual y grupal
El programa incluye clases individuales y sesiones grupales para violín, viola, violonchelo y contrabajo, con un enfoque tanto técnico como interpretativo.
Más allá del perfeccionamiento instrumental, el taller busca fomentar el intercambio académico y cultural, así como contribuir al fortalecimiento de la comunidad de cuerdas y al desarrollo artístico de jóvenes talentos dominicanos.
El Taller de Violín y Cuerdas cuenta además con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, DEFAE y el Conservatorio Nacional de Música, consolidándose como una valiosa apuesta por la formación musical y el crecimiento artístico en el país.