Fundación Sinfonía impulsa la formación musical con un taller de violín y cuerdas

La maestra Alma Olite, destacada violinista y docente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, impartirá el taller de violín y cuerdas que organiza la Fundación Sinfonía. ( FUENTE EXTERNA )

Del 29 al 31 de enero, la Fundación Sinfonía, en el marco de su convenio con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, realizará el Taller de Violín y Cuerdas, una capacitación intensiva dirigida a niños, niñas y jóvenes estudiantes de violín y otros instrumentos de cuerda de la República Dominicana.

El taller será impartido por la maestra Alma Olite, destacada violinista y docente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y tendrá lugar en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música.

La formación será libre de costo, reafirmando el compromiso de las instituciones organizadoras con el acceso a una educación musical de excelencia. Las sesiones se desarrollarán en dos tandas diarias: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España en Santo Domingo y del Banco López de Haro Visa Iberia, y está dirigida a estudiantes a partir de los 11 años, provenientes de academias y escuelas de música de todo el país.

Programa individual y grupal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/mg0799-a9755d53.jpg El taller será impartido por la maestra Alma Olite, destacada violinista y docente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. (FUENTE EXTERNA)

El programa incluye clases individuales y sesiones grupales para violín, viola, violonchelo y contrabajo, con un enfoque tanto técnico como interpretativo.

Más allá del perfeccionamiento instrumental, el taller busca fomentar el intercambio académico y cultural, así como contribuir al fortalecimiento de la comunidad de cuerdas y al desarrollo artístico de jóvenes talentos dominicanos.

El Taller de Violín y Cuerdas cuenta además con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, DEFAE y el Conservatorio Nacional de Música, consolidándose como una valiosa apuesta por la formación musical y el crecimiento artístico en el país.



