El rock se adueña del fin de semana

Entre los conciertos de rock del fin de semana destaca el homenaje al legado de Luis Días.

Este fin de semana el rock toma el control de la ciudad con tres propuestas distintas, pero unidas por la misma energía: música en vivo, identidad y una escena que sigue más viva que nunca.

Desde un homenaje cargado de memoria cultural, pasando por una celebración rockera sin filtros, hasta el regreso de un festival histórico, la agenda promete volumen alto y emociones reales.

1. Con amor al Terror

Hoy abre con "Con amor al Terror", un concierto homenaje al legado de Luis Días, una de las figuras más influyentes e inspiradoras de la música dominicana contemporánea.

La cita es en Lungomare Bar & Lounge, en una noche pensada no solo para escuchar canciones, sino para revisitar una obra que marcó generaciones.

Bajo la dirección musical de Juan Francisco Ordóñez, el espectáculo reúne a artistas como Pavel Núñez, Roldán Mármol, Janio Lora, Kaki Vargas, Lenny Abreu, Susana Silfa, Johanna Almánzar y Karina Aguasvivas, quienes interpretarán un repertorio que respeta la esencia original de Luis Días mientras se dialoga con sensibilidades actuales.

Rock, jazz, crítica social y una identidad profundamente dominicana se mezclan en una propuesta íntima, cercana y reflexiva.

La entrada es gratuita, con consumo mínimo.

Fecha: Viernes 16 de enero. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Lungomare Bar & Lounge.

2. Janio al cuadrado

El sábado 17, la noche se pone más eléctrica en Casa de Teatro con "Janio le canta a Janio", un concierto sin poses ni formalidades.

Janio Lora celebrará los 50 años de Janio Mike haciendo lo que mejor sabe: rock directo, distorsión encendida y un repertorio que recorre su etapa más cruda, desde los primeros discos hasta los temas recientes.

Acompañado por la banda Jaque Mate y músicos como Allan Leschorn, David Vásquez, Isaac Hernández, Jesús Valenzuela y J.M. Collins, el concierto sumará invitados de lujo como Hony Estrella, Héctor Aníbal y Gnómico.

La consigna es clara: entrada gratis, cero protocolos y pura celebración entre músicos y público.

Fecha: Sábado 17 de enero Hora: 8:30 p.m. Lugar: Casa de Teatro.

3. Rock a todo volumen

Y para quienes prefieren una experiencia de largo aliento, el mismo sábado regresa Destrucción Masiva, el festival de rock y metal más emblemático del país, celebrando 21 años de historia.

Desde las 2:00 de la tarde, el salón de eventos de Plaza Central será el punto de encuentro de la comunidad rockera, con un cartel que incluye a Burn The Witch, Desorden, Diesel, El hombrecito, Eternal, Genocide, Medulah, Nodens, Saints Revenge, Sr. Reyes y Vic Contreras.

Más que conciertos, Destrucción Masiva es un ritual anual: música sin concesiones, convivencia, memorabilia de edición limitada y una plataforma que, desde sus inicios, ha apostado por bandas consolidadas y emergentes.

Dos décadas después, este evento sigue siendo una referencia para entender la evolución del rock dominicano.

Fecha: sábado 17 de enero Lugar: Salón de eventos, Plaza Central. Hora: a partir de las 2:00 p.m. Boletas: disponibles en tix.do.

Una invitación abierta a dejarse llevar por el ruido, la memoria y la celebración colectiva que solo el rock en vivo sabe provocar, sin excusas y sin bajar el volumen. Porque este fin de semana, el rock no se escucha: se vive.