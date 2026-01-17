Wilfrido Vargas desmiente rumores sobre su muerte y reafirma su buen estado de salud

Mediante un mensaje directo y contundente, la oficina del reconcido músico Wilfrido Vargas desmintió categóricamente la información falsa. ( ARCHIVO )

En las últimas horas, las redes sociales se vieron sacudidas por la difusión de una noticia falsa que aseguraba el fallecimiento del legendario artista dominicano Wilfrido Vargas a causa de cáncer.

La información, que rápidamente se viralizó, generó preocupación entre seguidores, colegas y amantes del merengue en toda la región. Ante la magnitud del rumor, el propio artista decidió aclarar la situación a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram.

Mediante un mensaje directo y contundente, la oficina del músico desmintió categóricamente la información. "La noticia sobre el supuesto fallecimiento de Wilfrido Vargas es completamente falsa", señala el comunicado, en el que además se aclara que el artista se encuentra en perfecto estado de salud, activo y enfocado en la producción de su próximo álbum.

El mensaje también agradece las muestras de cariño recibidas y confirma su próxima presentación el 31 de enero en Barranquilla, lo que reafirma su continuidad artística.

Un ícono vivo del merengue

Wilfrido Radhamés Vargas Martínez, nacido en Puerto Plata en 1949, es una de las figuras más influyentes en la historia del merengue.

Trompetista, compositor, productor y director de orquesta, fue clave en la internacionalización del género dominicano. Su legado incluye éxitos inolvidables como "El Africano", "Abusadora", "El Comején" y "Por la plata baila el mono", canciones que marcaron época y trascendieron fronteras.

Además de su carrera como intérprete, Vargas impulsó agrupaciones emblemáticas como Las Chicas del Can y Altamira Banda Show, contribuyendo a abrir espacios para nuevas generaciones de artistas. Su impacto fue reconocido en 2018 con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy.