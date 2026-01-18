La noche del pasado viernes, el concierto "Con amor al terror" transformó Lungomare, en el Malecón de Santo Domingo, en un espacio de memoria viva, emoción colectiva y celebración artística, con un homenaje sólido y sentido al legado musical y cultural de Luis "El terror" Días.

El espectáculo comenzó con la proyección en pantallas del video Elegía al terror, un momento de alto impacto que impuso desde el inicio un tono reflexivo y cargado de simbolismo. El público reaccionó con un silencio absoluto, seguido de un aplauso prolongado que marcó el pulso emocional de toda la velada.

Intérpretes de lujo

Tras ese arranque, Pavel Núñez asumió el escenario interpretando Toro bravo y Carrito gris, estableciendo una narrativa musical intensa y comprometida. Su presencia generó una conexión inmediata con la audiencia, que respondió con ovaciones y muestras claras de reconocimiento.

La noche continuó con la participación de Johanna Almánzar, quien ofreció versiones de Marola y Andresito Reyna, recibidas con una respuesta cálida y atenta por parte del público. Más adelante, Susana Silfa aportó un momento sobrio y contundente con El guardia del arsenal, reforzando el carácter reflexivo del homenaje.

Uno de los bloques más celebrados fue el de Janio Lora, quien interpretó La pérdida, Los placeres y El borracho, generando aplausos reiterados tras cada tema. A su paso, el concierto fue creciendo en intensidad, sin perder coherencia ni profundidad.

Karina Aguasvivas subió a escena con Guachimán yYo quiero andar, aportando frescura y fuerza interpretativa.

Mientras que Roldán ofreció una de las intervenciones más extensas y simbólicas de la noche con Moreno Graciano, Guardia del arsenal y Liborio, piezas que conectaron de manera directa con la raíz crítica y social de la obra de Luis Días.

La diversidad sonora continuó con Lenny Abreu, quien interpretó Cacibajagua, y con Kaki Vargas, encargado de uno de los cierres más vibrantes del concierto, al interpretar La guagua, Ay ombe y Los mosquitos puyan, provocando una reacción entusiasta del público.

A lo largo de la noche, la audiencia se mantuvo atenta y participativa, alternando momentos de silencio respetuoso con aplausos prolongados y ovaciones de pie. La conexión entre escenario y público fue constante, sostenida por una propuesta artística que apostó por la memoria, la identidad y la vigencia del legado de Luis Días.

El concierto concluyó pasada la 1:20 de la madrugada del sábado, con el público aún de pie, aplaudiendo durante varios minutos una producción que trascendió lo musical para convertirse en un acto colectivo de reconocimiento y reflexión cultural.

Al final, todos los artistas subieron al escenario y cantaron juntos Baila en la calle, sellando el cierre de la noche en un gesto de celebración colectiva y homenaje compartido.

"Con amor al terror" no fue solo un homenaje, sino una confirmación de que la obra de Luis Días sigue viva, dialogando con nuevas generaciones y reafirmando su lugar como una de las voces esenciales de la música dominicana.