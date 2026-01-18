El sello discográfico Point Records firma a Solo Fernández

Point Records ha firmado al grupo de música dominicano Solo Fernández como parte de su visión de impulsar talento local y proyectarlo hacia audiencias internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

Point Records continúa ampliando su portafolio en el territorio nacional y lo hace con una firma que marca un nuevo capítulo para la escena alternativa dominicana.

El sello anunció la incorporación de Solo Fernández, trío ganador del Premio Soberano, quienes pasan a formar parte de este universo enfocado en el desarrollo de artistas emergentes y en el impulso de colaboraciones internacionales, en línea con la visión de proyectar el talento local hacia audiencias globales.

"Solo Fernández ha demostrado un nivel de creatividad y excelencia que impulsa su proyección internacional. Para nosotros, representan el socio ideal para elevar la escena alternativa dominicana y llevarla a un nuevo nivel. Musicalmente hablamos el mismo idioma y compartimos la visión de llevar la música dominicana a nuevas audiencias", resaltó Alexander Brouwer, director ejecutivo de Point Records.

El sello fue fundado por Alexander Brouwer, Zeli Berusch y Pedro Guzmán. Actualmente, Brouwer se desempeña como director ejecutivo y Berusch como gerente general, liderando las operaciones e impulsando proyectos que amplifican nuevas voces y expresiones culturales.

Una alianza que impulsa la creatividad local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/ricardo-montilla-zeli-berusch-alexander-brouwer-freddy-navarro-y-gian-rojas-7d46415b.jpeg Ricardo Montilla, Zeli Berusch, Alexander Brouwer, Freddy Navarro y Gian Rojas. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, los integrantes de Solo Fernández -Gian Rojas, Freddy Navarro y Ricardo Montilla- explicaron que este paso representa una evolución natural en su carrera, ya que les permite integrarse a un equipo más robusto y acceder a estudios y herramientas que potenciarán su creatividad.

"Nos identificamos con el sello por la intención que existe de ambos lados de apoyar la música local y la escena. El Solofest tiene años existiendo por esta misma causa", agregaron.

Point Records busca aportar al crecimiento de la escena local en el plano internacional, creando un espacio que impulse el talento del país y lo conecte con colaboraciones y estándares globales, sin perder la esencia caribeña que lo define.

En ese sentido, Brouwer destacó que el interés internacional por los sonidos del Caribe continúa en expansión.

"Queremos servir como un puente entre la escena local y la global, elevando los estándares de producción y promoviendo colaboraciones que amplifiquen el talento dominicano", puntualizó.