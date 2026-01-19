Miriam Cruz inicia 2026 con una destacada presentación en Puerto Rico

La merenguera Miriam Cruz durante su presentación en Puerto Rico. ( SUMINISTRADA )

La Diva del merengue, Miriam Cruz, inició el 2026 por todo lo alto con una presentación multitudinaria el pasado sábado 17 de enero, durante las emblemáticas Fiestas de la Calle San Sebastián, consolidándose como la única artista merenguera y figura estelar en participar en el evento cultural más importante de Puerto Rico.

Esta histórica celebración, que se realiza cada año en el Viejo San Juan y marca el cierre de la Navidad más larga del mundo, reúne a cientos de miles de personas entre residentes y turistas.

Con más de 50 años de tradición, las Fiestas de la Calle San Sebastián integran música en vivo, comparsas, artesanía, manifestaciones folclóricas y una programación artística de alto nivel, convirtiéndose en un referente cultural del Caribe.

La presentación de Miriam Cruz fue uno de los momentos más celebrados de la jornada, destacándose por la energía, elegancia y fuerza escénica que caracterizan a la artista, reafirmando su liderazgo y vigencia dentro del merengue ante una audiencia diversa y multitudinaria.

Éxito en Puerto Rico

Tras su exitoso paso por Puerto Rico, la merenguera dominicana se prepara para viajar a las Islas Canarias, España, donde ofrecerá tres presentaciones en febrero de 2026, fortaleciendo su proyección internacional en el mercado europeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/miriam-curz3-95a5e6be.jpg El público disfrutó del concierto de Miriam Cruz.

De manera paralela, Miriam se encuentra dando los últimos toques a un nuevo tema inédito, el cual será estrenado próximamente en la radio nacional , marcando una nueva etapa musical en su carrera y reafirmando su compromiso con la evolución del género.

