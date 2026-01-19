×
Sergio Vargas desmiente su muerte: "Gracias a Dios mi salud está perfecta y así espero que siga"

El desmentido de Sergio Vargas se produjo apenas horas después de que otro ícono del merengue dominicano, Wilfrido Vargas, enfrentara una situación similar

    Sergio Vargas desmiente su muerte: Gracias a Dios mi salud está perfecta y así espero que siga
    ¡Sergio Vargas no ha muerto! el cantante utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores sobre su fallecimiento y asegurar que se encuentra en perfecto estado de salud. (FUENTE EXTERNA)

    El reconocido cantante dominicano de merengue Sergio Vargas tuvo que salir públicamente a desmentir rumores sobre su supuesto fallecimiento, luego de que en redes sociales circularan informaciones falsas que alarmaron a sus seguidores.

    A través de un video publicado en sus propias plataformas digitales, el artista aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y aprovechó para advertir sobre la desinformación que circula en internet.

    "En tiempo real, acabo de llegar a las patronales de humor. A todos mis amigos y seguidores, recuerden que más del 80 % de las cosas que están republicadas en las redes sociales son mentiras", dijo en el audiovisual.

    Y añadió: "Gracias a Dios mi salud está perfecta y así espero que siga. Un beso para todos y todas. Adiós".

    Otro caso

    El desmentido de Sergio Vargas se produjo apenas horas después de que otro ícono del merengue dominicano, Wilfrido Vargas, enfrentara una situación similar. Un día antes, el equipo del intérprete emitió un comunicado negando versiones sobre su supuesto fallecimiento a causa de cáncer.

    • "La oficina de Wilfrido Vargas informa a la opinión pública que es falsa la noticia que circula sobre su supuesto fallecimiento", indicaron, agregando que el artista se encuentra activo y enfocado en la producción de un nuevo álbum.
    Estos episodios han vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la difusión de noticias falsas en redes sociales, especialmente cuando afectan la imagen y la tranquilidad de figuras públicas. Sergio Vargas, con su mensaje directo, llamó a la reflexión y a verificar la información antes de compartirla.

