De Pixar a Netflix: la música dominicana suena en las grandes producciones del mundo

La producción de Pixar "Elio" está protagonizada por un niño con ascendencia dominicana y tiene en su banda sonora el tema "Carmesí" del cantautor criollo Vicente García. ( PIXAR ANIMATION STUDIOS )

Hace tiempo que la música dominicana dejó de ser solo un ritmo que se baila en el Caribe para viajar, emocionar y acompañar las historias en algunas de las películas y series más vistas del planeta.

Bachata, merengue, urbana o fusiones alternativas han encontrado un espacio natural en bandas sonoras internacionales, llevando consigo todo el sabor isleño.

Un ejemplo reciente y especialmente simbólico es "Carmesí", de Vicente García, que forma parte del soundtrack de Elio, la última película de Pixar. El cantautor dominicano, ganador de cuatro Latin Grammys, entra así oficialmente a la familia Disney con una canción que, aunque fue lanzada en 2016, sigue resonando con una fuerza particular.

"Carmesí" no solo acompaña una historia de ciencia ficción, también introduce la sensibilidad caribeña y la profundidad emocional de la bachata a una narrativa global.

Compuesta e interpretada por García, y coproducida junto a Eduardo Cabra, la canción habla del encuentro de almas y fue el primer sencillo de su álbum A La Mar. Su inclusión en Elio confirma cómo una pieza profundamente personal puede dialogar con públicos diversos y convertirse en parte esencial del lenguaje cinematográfico.

Al cine de acción

Pero Vicente García no está solo en este recorrido. La música dominicana ha encontrado múltiples puertas abiertas, especialmente en plataformas de streaming como Netflix.

Mula Band, agrupación santiaguera, ha colocado varios de sus temas en producciones internacionales.

"Nunca paran" sonó en la segunda temporada de Élite; "Quiero que tú quieras" apareció en la cuarta temporada de la misma serie, y "La cura", en colaboración con Cero39, fue parte de Siempre bruja. Además, su tema "En el aire" integra la banda sonora del filme Anónimo.

En el terreno del cine de acción, el ritmo dominicano también ha acelerado motores. "Rápido", de Rochy RD y Amenazzy, junto a "Exotic Race", de Dixon Wax, formaron parte de Rápido y Furioso 9 (2021).

En esta misma línea, El Alfa dejó su huella con "La Romana", junto a Bad Bunny, incluida en Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Otro momento memorable ocurrió en Bad Boys for Life (2020), cuando Will Smith y Martin Lawrence comparten una escena en un bar mientras suena "Manuela", de Sharlene Taulé, en colaboración con Farina y Tainy. Un detalle breve, pero poderoso, que conecta el cine comercial con la riqueza sonora del Caribe.

Todos los géneros

La presencia dominicana no se limita a un solo género. En el filme We Die Young (2019), protagonizado por Jean-Claude Van Damme, se escuchan "Violencia espiritual", "Xtra" y "Vamo hacerlo", de Ariel Kelly, Henry G y Romy Ram, incluso en el tráiler oficial.

Ese mismo tema urbano, "Violencia espiritual", también apareció en la serie de Netflix Ingobernable, encabezada por Kate del Castillo.

La bachata y el merengue, por su parte, han dejado huellas imborrables en el cine internacional. "Mi corazoncito", de Aventura, suena durante más de un minuto en una escena clave del filme francés La vida de Adèle.

En la película española Flores de otro mundo (1999), la bachata "No me dejes", de Joe Veras, acompaña la llegada de mujeres caribeñas a un pueblo rural de España, aportando contexto cultural y emocional.

El merengue también ha sido protagonista. "Pecadora", de Los Hermanos Rosario, no solo suena en Tacones lejanos (1991), de Pedro Almodóvar, sino que se convierte en el centro de una coreografía icónica.

Más adelante, en la oscarizada La gran belleza (2014), de Paolo Sorrentino, se escucha "Que no se acabe el mambo", de José Peña Suazo & La Banda Gorda, en una escena que celebra el exceso y la vitalidad.

Nuevas historias

En producciones más recientes, el género urbano dominicano sigue abriéndose paso. Netflix incluyó "Como Shakira", de Nfasis, en la serie Guerra de vecinos. Tokischa también sumó su energía irreverente al soundtrack de Rebel Moon: parte 2 (2024), con el tema "Jalo!", producido por Tainy.

La cantautora y actriz Lysee ha tenido una presencia constante en series europeas. Su canción "Te encanta" forma parte de la serie francesa Date and Relate; tres de sus composiciones suenan en Deep Fake Love, filmada en Santo Domingo, y su tema "Quédate conmigo" aparece en la serie española Toy Boy.

A esta lista se suma "Marianela", del urbano Lírico, incluida en la película española Culpa nuestra, disponible en Amazon Prime Video.

Incluso clásicos del merengue siguen reapareciendo. En la comedia española de Netflix Amor de madre suena "El venao", popularizado por Ramón Orlando en los años 90, demostrando que los éxitos no tienen fecha de caducidad.

Cada vez más visibles

Aunque hoy el fenómeno es más visible, los dominicanos llevan décadas colocando su música en producciones extranjeras. Desde Juan Luis Guerra con "Guavaberry" y "Señorita" en My Family, hasta Cuco Valoy, la Coco Band o Vakeró, la lista es extensa y sigue creciendo.

Al final, cada canción que aparece en una serie o película es más que un fondo musical: es una puerta abierta a la cultura dominicana. Un recordatorio de que nuestros ritmos no solo se bailan, también cuentan historias, acompañan emociones y se quedan grabados en la memoria colectiva del cine mundial.