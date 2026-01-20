×
Manny Cruz

"Pa´ Perderte", la canción con la que Manny Cruz y El Blachy fusionan sus estilos

La nueva colaboración de Manny Cruz y El Blachy cuenta con un videoclip filmado entre Santiago y Santo Domingo

    Expandir imagen
    Pa´ Perderte, la canción con la que Manny Cruz y El Blachy fusionan sus estilos
    Manny Cruz y El Blachy posan juntos mientras presentan su más reciente colaboración, ´Pa´ Perderte´, un merengue que fusiona sus talentos y energía sobre el escenario musical dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    Los cantantes dominicanos Manny Cruz y El Blachy compartieron con su público su más reciente colaboración, "Pa´ Perderte", un merengue que combina la energía de ambos intérpretes con letras emotivas de Freddy Vargas, Alex Linares y Daniel Santacruz.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema se acompaña de un videoclip dirigido por Freddy Vargas, rodado entre Santiago y Santo Domingo, que refleja la intensidad y la conexión de la canción con la vida real.

    • Manny Cruz compartió su entusiasmo sobre la colaboración: "Confirmando que los tiempos de Dios son perfectos, conocí a El Blachy desde 2007, cuando él estaba con la Orquesta de Wilfrido Vargas y yo en Rikarena. Cuando recibí esta canción, supe que era la indicada para grabarla junto a mi hermano querido. La hicimos con mucho cariño y esperamos que el público la disfrute tanto como nosotros".
    • Por su parte, El Blachy destacó la magia de trabajar junto a Manny Cruz: "Para mí, esta colaboración es un regalo. Manny es un artista completo, con una energía bonita y una voz que conecta de verdad. Sentí que juntos podíamos darle una emoción especial a la canción. Estoy agradecido y feliz de compartir este tema con alguien a quien respeto y admiro".

    Sobre el tema

    "Pa´ Perderte" narra la historia de dejar de luchar por alguien que nunca correspondió y darse cuenta de que fuiste el único en amar de verdad, un mensaje que promete resonar entre quienes han vivido relaciones similares.

