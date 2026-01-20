"Pa´ Perderte", la canción con la que Manny Cruz y El Blachy fusionan sus estilos

Manny Cruz y El Blachy posan juntos mientras presentan su más reciente colaboración, ´Pa´ Perderte´, un merengue que fusiona sus talentos y energía sobre el escenario musical dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

Los cantantes dominicanos Manny Cruz y El Blachy compartieron con su público su más reciente colaboración, "Pa´ Perderte", un merengue que combina la energía de ambos intérpretes con letras emotivas de Freddy Vargas, Alex Linares y Daniel Santacruz.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema se acompaña de un videoclip dirigido por Freddy Vargas, rodado entre Santiago y Santo Domingo, que refleja la intensidad y la conexión de la canción con la vida real.

Manny Cruz compartió su entusiasmo sobre la colaboración: "Confirmando que los tiempos de Dios son perfectos, conocí a El Blachy desde 2007, cuando él estaba con la Orquesta de Wilfrido Vargas y yo en Rikarena. Cuando recibí esta canción , supe que era la indicada para grabarla junto a mi hermano querido. La hicimos con mucho cariño y esperamos que el público la disfrute tanto como nosotros".

Sobre el tema

"Pa´ Perderte" narra la historia de dejar de luchar por alguien que nunca correspondió y darse cuenta de que fuiste el único en amar de verdad, un mensaje que promete resonar entre quienes han vivido relaciones similares.