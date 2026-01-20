¿Quién era Félix Rosario, el bachatero dominicano que murió durante un vuelo hacia Estados Unidos?

¿Quién era Félix Rosario? la pregunta fue una de las más escritas en Google tras conocerse su fallecimiento tras sufrir un infarto durante un vuelo de Santiago de los Caballeros hacia Estados Unidos. ( ARCHIVO )

La música dominicana está de luto tras el fallecimiento del cantante y compositor Félix Rosario, conocido artísticamente como "Tu negrito consentido", quien murió a los 54 años luego de sufrir un infarto mientras viajaba en un avión el pasado 14 de enero.

Rosario se encontraba a bordo de un vuelo que partió desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con destino a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde, según versiones cercanas, buscaría atención médica por complicaciones de salud que venía presentando en los últimos días.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, el cantante manifestó fuertes dolores en el pecho poco antes de su fallecimiento. Rodríguez explicó que Rosario ya había experimentado molestias similares recientemente, razón por la cual su madre lo habría persuadido de viajar al extranjero para evaluarse médicamente.

Félix Rosario fue una figura reconocida dentro de la bachata dominicana, destacándose por su carisma en el escenario y por canciones populares como "El Gatico", "Dónde hubo fuego", "Déjame Volver" y "Ya me estoy volviendo loco".

Aunque la bachata fue su sello principal, en sus presentaciones en vivo incorporaba diversos ritmos latinos, logrando una conexión cercana y constante con el público.