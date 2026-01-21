Candlelight en Santo Domingo: cuando la música se enciende a la luz de las velas

Los conciertos Candlelight brindan una nueva forma de disfrutar de la música en vivo. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo se suma a una de las experiencias musicales más evocadoras del momento. Los conciertos Candlelight llegan esta temporada para proponer una nueva forma de disfrutar la música en vivo: veladas íntimas, cuidadosamente curadas, donde un mar de velas ilumina cada nota y transforma por completo la manera de escuchar.

Con cada edición, la propuesta se renueva. A los tributos de música clásica se suman homenajes a grandes artistas contemporáneos como Queen, Adele o ABBA, ampliando el abanico sonoro y atrayendo a públicos diversos.

El resultado es una experiencia sensorial que combina excelencia musical, espacios emblemáticos y una atmósfera envolvente que invita a redescubrir canciones conocidas desde una perspectiva distinta.

¿Qué es Candlelight?

Candlelight es una serie de conciertos en vivo que convierte lugares icónicos de la ciudad en escenarios íntimos, bañados por la cálida luz de cientos de velas.

Los programas, interpretados por músicos de primer nivel, en cuartetos de cuerdas y otros ensambles clásicos, recorren desde las grandes obras del repertorio clásico hasta el pop, el jazz y memorables bandas sonoras.

Más que un concierto, Candlelight es una experiencia: un encuentro cercano entre el público y la música, donde el silencio, la luz y la acústica juegan un papel tan importante como las propias interpretaciones.

Este formato ya ha conquistado a ciudades como Madrid, Barcelona, Miami, Toronto, Roma, Ciudad de México o São Paulo, consolidándose como uno de los fenómenos culturales más atractivos en capitales del espectáculo alrededor del mundo.

Próximas fechas en Santo Domingo

La Casa San Pablo será el escenario de los próximos conciertos Candlelight en la ciudad:

Tributo a Adele : 21 de febrero , 7:00 de la noche .

: , . Las Cuatro Estaciones de Vivaldi : 21 de febrero , 9:00 de la noche.

de : , 9:00 de la noche. Ed Sheeran se encuentra con Coldplay : 6 de marzo , 9:00 de la noche.

se encuentra con : , 9:00 de la noche. Queen vs. ABBA: 27 de marzo, 7:00 de la noche.

Candlelight invita a detener el ritmo cotidiano y dejarse llevar por la música en un entorno único. En Santo Domingo, la experiencia ya tiene fecha, hora y una luz propia que promete quedarse en la memoria de quienes asistan.

Te puede interesar Explorando la presencia de la música clásica en la vida moderna







