El Festival Presidente se posiciona en turismo de entretenimiento en Fitur 2026

Como parte de la agenda de posicionamiento de la República Dominicana como destino líder en turismo, experiencias y entretenimiento de la región, se resaltó en Fitur 2026 el Festival Presidente 2026 a través de un video que celebró el orgullo dominicano, la energía de su gente y la música como motor cultural del país, presentando al festival, en su regreso, como una experiencia de destino para Centroamérica y el Caribe.

A lo largo de su historia, este evento ha sido un punto de inflexión para la industria del entretenimiento en la región, al elevar los estándares de producción y reunir en un mismo escenario a grandes artistas nacionales e internacionales.

Esa trayectoria ha contribuido a dar a conocer a la República Dominicana como un país con capacidad para innovar, convocar audiencias masivas y consolidarse dentro del circuito internacional de espectáculos y música en vivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/fitur-fdd3d735.jpeg

"Festival Presidente es una de las expresiones culturales más poderosas de la República Dominicana. Que se destaque en un escenario internacional como Fitur confirma que estamos ante una plataforma que impulsa orgullo, visibilidad internacional y turismo cultural".

"Es un evento al que se viaja, se vive y se recuerda, porque nos conecta con lo que somos y con la alegría de ser dominicanos", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, compañía impulsora de la plataforma a través de su marca Presidente.

Con una propuesta que mezcla generaciones, géneros y públicos, el festival celebra la música como lenguaje universal y reafirma el rol natural de la República Dominicana como un país anfitrión, capaz de convertir el entretenimiento en una experiencia colectiva que trasciende el escenario.

En ese contexto, la edición 2026 del festival se consolida como una plataforma estratégica para la proyección cultural del país, reforzando a la República Dominicana como referente regional e internacional en experiencias en vivo, hospitalidad y entretenimiento.

