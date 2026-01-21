×
Mark B
Mark B

Mark B estrena "Bebecita", su nuevo dembow romántico

El tema incorpora influencias claras de algunos de sus mayores éxitos como "Pal de velitas", "Tú eres la vaina" y "No se la echa"

    Expandir imagen
    Mark B estrena "Bebecita", su nuevo dembow romántico
    El exponente urbano Mark B. (FUENTE EXTERNA)

    El exponente urbano Mark B estrenó su nuevo sencillo Bebecita, un dembow romántico que reafirma su identidad musical y su habilidad para fusionar ritmo, sentimiento y un sonido atractivo para el público actual.

    Bebecita llega con el sello característico de Mark, incorporando influencias claras de algunos de sus mayores éxitos como Pal de velitas, Tú eres la vaina y No se la echa, temas que han definido su trayectoria.

    La canción fue producida por Mike Dizla, quien logra una propuesta moderna y envolvente, manteniendo la esencia del dembow comercial con una narrativa romántica que conecta de manera directa con las emociones del oyente.

    Cuenta además con un audiovisual oficial, producido por Wayne Liriano, que complementa la propuesta musical.

    Más

    • Bebecita está disponible en todas las plataformas digitales.
