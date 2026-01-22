Harry Styles revela detalles de su nueva gira mundial "Together, Together"

El cantante británico Harry Styles anunció este jueves su nueva gira mundial, titulada Together, Together, la primera en tres años, con la que recorrerá siete grandes ciudades de Europa, América y Oceanía entre mayo y diciembre de 2026.

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y se extenderá durante siete meses, con presentaciones en Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, según informó el artista a través de su cuenta de Instagram.

Styles tiene previsto ofrecer alrededor de 50 conciertos, entre ellos seis noches consecutivas en Londres, seis en Ámsterdam y 30 presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York.

Detalles de la gira

Entre los artistas invitados que lo acompañarán en distintas fechas figuran Shania Twain, Jamie xx, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo de electroclash Fcukers.

El anuncio de la gira se produce un día antes del lanzamiento de su nuevo sencillo, Aperture, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que saldrá al mercado el 6 de marzo y marcará su regreso discográfico tras casi cuatro años sin publicar un álbum completo.

Trayectoria de Harry Styles

El intérprete, de 31 años , inició su carrera en solitario tras dejar la banda británica One Direction en 2016. Desde entonces ha publicado tres discos: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry´s House (2022), este último galardonado con varios premios Grammy y Brit , incluido el de Mejor Álbum del Año .

, inició su carrera en solitario tras dejar la banda británica en 2016. Desde entonces ha publicado tres discos: (2017), (2019) y (2022), este último galardonado con varios premios y , incluido el de . La preventa de entradas comenzará el 26 de enero, mientras que la venta general estará disponible a partir del 30 de enero, a través de los canales oficiales.