El Festival Música Nacional Samaná 2026 continúa este fin de semana con artistas destacados

Chiquito Team Band actúa esta noche en el Festival de Música Nacional Samaná 2026. La programación continúa el sábado 24 con el Festival del Merengue Típico Femenino, el domingo 25 con Frank Reyes y concluye el lunes 26 de enero con Eudis El Invencible. ( ARCHIVO )

La Bahía y el Malecón de Samaná acogen este fin e semana y hasta el lunes el Festival de Música Nacional Samaná 2026, una serie de conciertos gratuitos y que marca el primer festival de esta naturaleza realizado en este destino turístico del nordeste dominicano.

El anuncio fue realizado por el alcalde Nelson Núñez, quien presentó la iniciativa como una plataforma para celebrar la música dominicana en sus principales géneros, con una cartelera que incluye merengue, bachata, salsa y fusiones urbanas, dirigida a toda la familia y abierta tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.

Cartelera con figuras consagradas y nuevas generaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/bonny-cepeda-una-historia-de-amor-y-controversia-con-venezuela_1.jpg Bonny Cepeda forma parte de la carterlera artistica. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-16-at-42018-pm-4b51f9bf.jpeg El anuncio fue realizado por el alcalde Nelson Núñez, quien presentó la iniciativa como una plataforma para celebrar la música dominicana en sus principales géneros. ‹ >

El festival contará con la participación de destacados exponentes de la música dominicana, entre ellos Frank Reyes, conocido como el Diamante de la Bachata; el maestro Bonny Cepeda, referente del merengue; y Chiquito Team Band, una de las agrupaciones salseras de mayor proyección en la actualidad.

La propuesta urbana estará representada por Shadow Blow y Eudis El Invencible, artistas que conectan con el público joven y aportan diversidad al programa artístico del evento.

Noche especial para el merengue típico femenino

Uno de los momentos más esperados del festival será la jornada del sábado 24 de enero, dedicada a la Generación Z del merengue típico femenino, una apuesta por el relevo del género.

Esa noche subirán al escenario La Inquieta Típica, La Barbie del Acordeón, Nelly Swing, La Princesa del Acordeón y Rubalí Valerio, jóvenes intérpretes que están renovando el ritmo tradicional con una mirada contemporánea.

La producción general del festival estará a cargo del empresario Luis Medrano, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Samaná y el comité organizador.

Calendario artístico

Este viernes 23 con Chiquito Team Band; el sábado 24 con el Festival del Merengue Típico Femenino; el domingo 25 con Frank Reyes; y cerrará el lunes 26 de enero con Eudis El Invencible.

Con esta propuesta, Samaná se posiciona como un nuevo escenario para grandes eventos culturales, combinando música, turismo y acceso gratuito para el público.