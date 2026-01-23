El grupo Niche se presentará en Santo Domingo el 21 de febrero

Integrantes del Grupo Niche posan previo a su presentación en Santo Domingo, como parte de su gira “Niche Disco Tour 2026”. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Niche se presentará en concierto el sábado 21 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, como parte del inicio de su gira internacional “Niche Disco Tour 2026”, que tendrá a la República Dominicana como sede de su estreno.

La información fue ofrecida por la empresa Valenzuela Productions, encabezada por el empresario Amable Valenzuela, responsable de la producción del evento en el país.

La gira marca una nueva etapa en la trayectoria de la agrupación, creada por el músico y productor Jairo Varela, y cuenta con la participación de los actuales integrantes del grupo: Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque, quienes han asumido la interpretación del repertorio en el período reciente de la orquesta.

El concierto incluirá un repertorio basado en canciones conocidas del grupo, entre ellas Gotas de lluvia, Ana Milé, Hagamos lo que diga el corazón, Busca por dentro, Una aventura, Atrevida, A prueba de fuego, Sin sentimiento, La magia de tus besos, Se pareció tanto a ti, Cómo podré disimular y El amor vendrá, entre otras.

El Grupo Niche llega a Santo Domingo procedente de Colombia como parte de su agenda de presentaciones internacionales. La agrupación cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y ha sido reconocida en distintos escenarios de América Latina.

En años recientes, el grupo ha desarrollado colaboraciones musicales con artistas colombianos, entre ellos Carlos Vives, en nuevas versiones de algunos de sus temas.

Más

Las boletas para el concierto están disponibles a través de la plataforma UEPA Tickets.