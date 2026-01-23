La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archiva la denuncia contra Julio Iglesias ( EFE )

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, interpuesta por dos trabajadoras que lo acusaban de presuntas agresiones sexuales, trata de personas y otros delitos, al determinar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer los hechos denunciados.

Según informó la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una resolución oficial, el Ministerio Público había abierto diligencias preprocesales con el objetivo de analizar la viabilidad jurídica de la denuncia. Sin embargo, tras evaluar los elementos aportados, concluyó que no existe competencia territorial ni material para que este órgano judicial continúe con la investigación.

Falta de competencia de los tribunales españoles

De acuerdo con la decisión, la Fiscalía argumenta que los hechos descritos en la denuncia no se produjeron en territorio español, ni concurren los supuestos legales que permitirían aplicar el principio de jurisdicción universal.

En consecuencia, el caso no puede ser instruido por la Audiencia Nacional, que solo actúa en supuestos expresamente previstos por la ley.

"El archivo se produce por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, por la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal", señala el documento del Ministerio Público.

Diligencias preprocesales

Las diligencias preprocesales son actuaciones preliminares que realiza la Fiscalía antes de decidir si procede presentar una querella o impulsar una investigación formal ante los tribunales.

En este caso, dichas diligencias se centraron en determinar si España tenía base legal para asumir el caso.

Tras ese análisis, la Fiscalía concluyó que no se cumplen los requisitos legales establecidos en la legislación española para investigar los hechos denunciados, lo que obliga al archivo de las actuaciones en este ámbito.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido declaraciones públicas tras conocerse la decisión del Ministerio Público.