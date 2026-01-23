Romeo Santos y Prince Royce alcanzan el primer lugar en España con "Dardos" y hablan de su rivalidad

Romeo Santos y Prince Royce lideran en España con su sencillo "Dardos". En la imagen posa con sus discos. ( FUENTE EXTERNA )

Romeo Santos y Prince Royce lideran las listas musicales en España con su sencillo "Dardos", que ha sido certificado Disco de Oro y se posiciona en el primer lugar del Top Songs de Spotify en ese país.

El tema forma parte de su álbum conjunto Better Late Than Never (Más vale tarde que nunca), el primer proyecto discográfico que ambos artistas publican en colaboración.

Una rivalidad que "nunca afectó a nuestra amistad"

Como parte de la promoción del álbum, los cantantes de origen dominicano participaron como invitados en el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, donde abordaron la percepción de rivalidad que durante años ha rodeado sus carreras dentro del género de la bachata.

Durante la entrevista, Romeo Santos compartió una anécdota ocurrida en una firma de discos en México, cuando una seguidora fue retirada por seguridad y luego regresó solo para decirle: "Te odio, yo amo a Prince Royce".

El artista explicó que ese tipo de situaciones reflejan cómo algunos fanáticos han intentado enfrentarles, aunque aseguró que "nunca afectó a nuestra amistad".

Prince Royce coincidió en que la supuesta competencia ha sido creada por el público y los medios, comparándola con rivalidades deportivas como las de "Messi y Cristiano" o "Jordan y LeBron", una analogía que también fue mencionada por Broncano durante el programa.

En La Revuelta , los artistas interpretaron "Dardos", tema que supera los 50 millones de reproducciones, y entregaron al presentador una pieza simbólica: una diana oculta tras la portada del disco, como guiño al nombre de la canción y al tono distendido de la entrevista.

Cuando Prince Royce irrumpió en la escena de la bachata a inicios de la década de 2010, Romeo Santos ya era una figura consolidada del género tras su etapa como líder de Aventura. Desde entonces, seguidores de ambos artistas especularon sobre una posible rivalidad, ahora desmentida con la publicación de Better Late Than Never.

"Cuando anunciamos oficialmente la colaboración, la respuesta fue muy positiva", señaló Romeo Santos, mientras Prince Royce reiteró que la relación entre ambos siempre se mantuvo al margen de esas comparaciones.