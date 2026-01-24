Alejandra Guzmán habla de la enfermedad que padece: "Me rehicieron la columna"

Alejandra Guzmán habla de su regreso a la música y su salud. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Alejandra Guzmán habló sobre su proceso de recuperación tras anunciar en julio de 2025 que se retiraría temporalmente de los escenarios debido a problemas de salud.

En una llamada telefónica con el programa Ventaneando, la intérprete de "Eres Tú" reveló detalles sobre su diagnóstico médico y los procedimientos a los que se sometió para mejorar su condición.

Durante la conversación, Guzmán expresó su agradecimiento a su equipo médico, en particular al doctor Joel Sánchez, quien fue clave en su tratamiento.

"Me rehízo la columna vertebral, me hizo nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis, entonces tengo algo de cemento de algún muerto...", dijo entre risas, aliviando las preocupaciones de sus seguidores con su característico tono simpático.

Proceso de recuperación y regreso a la música

A pesar de los difíciles momentos que atravesó, Guzmán se mostró optimista y llena de energía.

"Estoy derechita, ya estoy empezando a hacer mis terapias, voy a anunciar y voy a sacar música ya desde marzo. En mayo les tengo una gran sorpresa, voy a volver a cantar ya en julio", aseguró la cantante, anticipando un regreso triunfal a los escenarios y a la música.

La cantante también aprovechó para hablar de los efectos que sus problemas de salud tuvieron sobre su equilibrio y su movilidad, mencionando que por años había creído que los problemas eran causados por las cirugías estéticas que se había realizado previamente.

"Tú me viste, Pati, que 13 años estuve sufriendo por los polímeros y pensaba que era eso, pero no. Tenía una hernia que me apretaba toda la médula, todas las extremidades, por eso me caía, por eso tenía mucha falta de equilibrio...", explicó.

Enfoque en la rehabilitación física

Con siete meses de terapias y cirugías a cuestas, la artista se mostró positiva sobre su futuro cercano.

"La última cirugía fue el 18 de diciembre y ya terminamos con eso. Ahora empecé terapias y ahora empiezo a hacer barra de piso, que el ballet siempre ha sido mi disciplina y desde mayo empiezo ya lo fuerte", reveló, dejando claro que la rehabilitación será clave para su recuperación total.

Alejandra también honró la memoria de su madre, quien ha sido una fuente constante de inspiración en su vida y carrera. "Siempre la llevo conmigo", dijo emocionada.

Con su característico optimismo y fuerza, Alejandra Guzmán promete sorprender a sus fanáticos con nuevos proyectos musicales y su regreso al escenario en julio de 2026.