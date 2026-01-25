Santiago conmemorará el natalicio de Juan Pablo Duarte con concierto especial

El maestro Rafelito Mirabal anunció la presentación hoy de un concierto en honor al patricio Juan Pablo Duarte, con motivo de la conmemoración de su natalicio, que se celebra este lunes en la República Dominicana.

La actividad musical, titulada Concierto por la Dominicanidad, estará a cargo de la Orquesta Mirabile y se realizará el lunes 26 de enero, a las 6:00 de la tarde, en el Bulevar de los Artistas, ubicado en la esquina de las calles Benito Monción y Máximo Gómez, en la ciudad de Santiago.

Homenaje musical

El concierto busca rendir tributo a Juan Pablo Duarte, figura central de la historia dominicana y símbolo de los valores patrios, a través de una propuesta artística abierta al público y concebida como un espacio de encuentro ciudadano en torno a la música y la identidad nacional.

De acuerdo con Mirabal, la iniciativa forma parte de una programación cultural que apuesta por acercar el arte a la comunidad y resaltar el legado histórico dominicano mediante expresiones musicales de calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/juan-pablo-duarte-d993b8e2.jpeg Juan Pablo Duarte, padre de la patria y fundador de la República Dominicana.

Actividad gratuita

La presentación será totalmente gratuita, lo que permitirá la asistencia de familias y ciudadanos interesados en participar de este homenaje cultural en uno de los espacios públicos más concurridos del centro histórico de Santiago.

Datos de Juan Pablo Duarte

Nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo, durante el período de la España Boba, en el seno de una familia de clase media alta dedicada al comercio marítimo y ferretero.

Fue hijo de Juan José Duarte Rodríguez, comerciante andaluz oriundo de Vejer de la Frontera, Cádiz, y de Manuela Díez Jiménez, natural de Santa Cruz del Seybo. Juan Pablo fue el cuarto de once hermanos; entre los más conocidos figuran Vicente Celestino Duarte y Rosa Protomártir Duarte, ambos vinculados a la causa independentista.

Durante la ocupación francesa, su familia emigró a Mayagüez, Puerto Rico, entonces territorio del Imperio español, y regresó a Santo Domingo en 1809 tras la guerra de la Reconquista. En 1819 inició su formación académica en la escuela de Manuel Aybar, donde aprendió lectura, escritura, gramática y aritmética.