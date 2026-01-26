Bad Bunny cierra con broche de oro su paso por Medellín junto a Karol G

Bad Bunny invitó a la colombiana Karol G para cerrar sus conciertos en Medellín con broche de oro. ( FUENTE EXTERNA )

Bad Bunny volvió a demostrar que su gira Debí tirar más fotos no es solo una sucesión de conciertos, sino una experiencia pensada para sorprender.

La noche del domingo 25 de enero, durante su tercera y última presentación en Medellín, el artista puertorriqueño regaló a sus fanáticos uno de los momentos más memorables del tour al invitar al escenario a Karol G, desatando una ovación inmediata en el Estadio Atanasio Girardot.

"Una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial", así presentó Benito a la cantante paisa antes de que ambos interpretaran juntos "Ahora me llama", la colaboración que lanzaron en 2017 y que, años después, sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva del reguetón.

En este momento la nostalgia se apoderó del público y de las redes sociales, donde rápidamente circularon videos y fotografías del reencuentro.

Un cierre cargado de clásicos y éxitos recientes

La aparición de Karol G marcó el cierre oficial de las presentaciones de Bad Bunny en Medellín y se convirtió en el punto más alto de la noche.

Juntos interpretaron "Ahora me llama", "Si antes te hubiera conocido" y "Latina Foreva", combinando clásicos con temas más recientes en un repertorio que mantuvo al público cantando de principio a fin.

Para la artista colombiana, actualmente alejada de los escenarios mientras desarrolla nuevos proyectos musicales, el momento tuvo un significado especial: un regreso puntual frente a su gente, en su ciudad natal, y en uno de los escenarios más importantes del país.

Bad Bunny, por su parte, cerró así tres noches consecutivas -23, 24 y 25 de enero- en las que ofreció un recorrido musical que mezcló géneros tradicionales del Caribe con el reguetón contemporáneo, logrando una conexión constante con el público colombiano.

Invitados que marcaron cada noche

La participación de Karol G se sumó a una serie de invitados especiales que acompañaron a Bad Bunny en cada una de sus fechas en Medellín, aportando matices distintos a cada presentación:

Li Saumet ( 23 de enero ): la vocalista de Bomba Estéreo abrió la serie de conciertos junto al Conejo Malo interpretando " Ojitos lindos ", aportando un tono melódico y etéreo a la primera noche.

Arcángel ( 24 de enero ): el puertorriqueño encendió la segunda fecha con temas como "Tú no vive así" y "La jumpa", desde La Casita , estructura inspirada en una vivienda tradicional de Puerto Rico.

Karol G (25 de enero): la gran sorpresa del cierre, protagonizando el momento más emotivo y celebrado del paso de la gira por Medellín.

Con este encuentro en tarima entre dos de los artistas más representativos del género urbano latino, Bad Bunny no solo cerró su paso por Medellín, sino que dejó una de las postales más significativas de Debí tirar más fotos: música, memoria y celebración compartida.



