Cancelan primera función del concierto Quince de Caminos de Santiago Cruz en Santo Domingo

Santiago Cruz en una imagen de archivo. Este martes se anunció que cancelan primera función del concierto de Santiago Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

La productora Starshows, S. R. L., encabezada por César Suárez Pizano, informó la cancelación de la primera función del concierto Quince de Caminos del cantautor colombiano Santiago Cruz, programada para el viernes 20 de febrero de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión se tomó debido a retrasos en la llegada de la carga de equipos técnicos, la cual arribará a la República Dominicana el mismo viernes 20 de febrero a las 8:00 de la noche, lo que imposibilita cumplir con el inicio pautado del espectáculo a las 8:30 p.m.

“La situación en el caribe, que es de todos conocida, ha complicado el envío de cargas, conllevando retrasos importantes”, explica la productora en el documento, al tiempo que lamenta los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar al público.

No obstante, la función del sábado 21 de febrero de 2026 se mantiene sin cambios, por lo que el concierto se realizará con normalidad en esa fecha en el mismo recinto.

La organización informó que las personas que hayan adquirido boletas para la función del viernes deberán realizar el cambio para el sábado 21 de febrero a través de Uepa Tickets, plataforma oficial de venta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/befunky-collage-2026-01-27t101915355-738f45ab.jpg

Más

Starshows reiteró su invitación al público dominicano para acompañar a Santiago Cruz en la celebración de sus 15 años de carrera artística, asegurando que será una noche especial.

“Los esperamos el sábado 21 de febrero de 2026 en el Teatro Nacional para acompañar a Santiago Cruz en la celebración de sus Quince de Caminos”, concluye el comunicado.