Marteen Franko
Marteen Franko

Marteen Franko presentará la tercera edición de su concierto "Old School" en Santo Domingo

El cantante fue finalista de la primera temporada de "Dominicana´s Got Talent" en 2020, programa en el que obtuvo reconocimiento nacional

    Expandir imagen
    Marteen Franko presentará la tercera edición de su concierto "Old School" en Santo Domingo
    Marteen Franko sonríe durante una sesión fotográfica promocional previa a su concierto "Old School Vol. 3" en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    El artista dominicano Marteen Franko presentará la tercera edición de su concierto "Old School" el próximo sábado 31 de enero, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café de Blue Mall, en Santo Domingo. Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.

    Con este espectáculo, el cantante inicia su agenda artística en la capital dominicana para este año. El concierto estará enfocado en un repertorio de clásicos de la música urbana, interpretados junto a su banda, bajo la dirección del pianista Otto Cruz.

    La presentación se realizará tras el reciente regreso de Marteen Franko de Madrid, donde participó junto a su banda en FITUR 2026, animando durante dos jornadas el stand de la República Dominicana, con el respaldo del Ministerio de Turismo.

    Marteen Franko fue finalista de la primera temporada de "Dominicana´s Got Talent" en 2020, programa en el que obtuvo reconocimiento nacional. Previamente, se dio a conocer en redes sociales durante la pandemia de la COVID-19, al viralizarse por interpretar canciones mientras cumplía funciones como militar durante el toque de queda.

    Expandir imagen
    Infografía
    Foto promocional deMarteen Franko.

    Tras su participación en el concurso televisivo, el artista ha desarrollado una carrera activa en la escena musical local. En su propuesta ha explorado géneros como la balada, la salsa y el merengue, incorporando elementos contemporáneos.

    En plataformas digitales se encuentran disponibles temas como "Cómo te olvido", "No te veo", "Después de copas", "¿Qué habrá después de mí?" y "Tal vez".

    Más

    • El concierto "Old School Vol. 3" se realizará el sábado 31 de enero a las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Blue Mall.
    • La producción informó que los asistentes están invitados a vestir de blanco como parte del concepto del evento.
