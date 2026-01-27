Soberanía 4.0: Indotel impulsa la música dominicana en comunidades fronterizas

El maestro Ramón Orlando se presenta en tarima con la bandera dominicana durante el concierto del proyecto Sonan-Do en Hondo Valle. ( SUMINISTRADA )

Con una gran concurrencia del público, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través de su iniciativa Soberanía 4.0, presentó con éxito el proyecto Sonan-Do en el Parque Central de Hondo Valle, con el objetivo de promover la música dominicana y fortalecer la identidad folclórica en comunidades fronterizas.

El evento musical reunió a destacados exponentes del arte nacional, quienes ofrecieron interpretaciones que conectaron al público con las raíces culturales del país y reafirmaron el valor de la música como expresión de identidad nacional.

La actividad contó con la participación del bachatero Allendy, la merenguera típica Raquel Arias y el reconocido merenguero Ramón Orlando, quienes deleitaron a los munícipes con un repertorio de éxitos que puso a vibrar a los asistentes.

Durante su presentación, Ramón Orlando fue ovacionado por el público al interpretar temas emblemáticos como Weo, Te enseñé las mil maneras y El Venao. Además, interpretó canciones que ha compuesto para artistas de renombre como Miriam Cruz y Anthony Santos, generando un ambiente de nostalgia y celebración colectiva.

El comunitario Nelson Reyes valoró de forma positiva esta iniciativa, al considerar que representa una oportunidad para que el pueblo disfrute de la cultura dominicana sin tener que salir de su comunidad.

"Esto no solo nos trae alegría, sino que también fortalece nuestras raíces, nuestra música y el orgullo de ser dominicanos. Esperamos que estos proyectos sigan llegando a los pueblos fronterizos", expresó la hondovallense Magnolia D´ Oleo, quien coreó y bailó los merengues de su artista favorito.

Identidad cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/img4505-5e865627.jpeg El público de Hondo Valle disfrutó del espectáculo musical del proyecto Sonan-Do, impulsado por Indotel dentro de su iniciativa Soberanía 4.0. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/8c8950ae-24af-4c44-8d49-b07708a8fba9-ed6ee702.jpg La multitud abarrotó el lugar. ‹ >

Alfredo López Ariza, director del Despacho de Presidencia de Indotel, en representación del presidente del Consejo Directivo de la institución, Guido Gómez Mazara, manifestó que el proyecto Soberanía 4.0 es un esfuerzo del Gobierno para elevar los valores patrios en la zona fronteriza mediante interpretaciones artísticas de cantantes dominicanos.

"Estamos convencidos de que una de las formas más poderosas de fortalecer la patria es sembrando los valores y la cultura del pueblo dominicano, y que a través de la música se logra conectar, preservar y transmitir esa identidad a las nuevas generaciones", afirmó.

De su lado, el alcalde de Hondo Valle, Donaciano de la Cruz, expresó su satisfacción por la realización del evento y destacó que la comunidad disfrutó de un gran espectáculo, que promueve el sano entretenimiento y fortalece la identidad cultural y el orgullo de ser dominicanos.

La actividad formó parte del proyecto Sonan-Do, impulsado por Indotel dentro de su programa Soberanía 4.0, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y promover la música autóctona en la zona fronteriza.