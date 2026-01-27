Tony B presenta "Me voy de New York", una bachata sobre la experiencia migrante

Tony B, maletas en manos, tras la grabación del audiovisual de "Me voy de New York". ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de bachata Tony Batista, conocido como Tony B, lanzó su nuevo sencillo "Me voy de New York", una canción que aborda la experiencia de inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York.

El tema presenta, desde una narrativa directa, las vivencias y decisiones que enfrentan personas de la diáspora latina, vinculadas a la migración, la separación y el arraigo.

"Me voy de New York" fue escrito por el propio Tony B, quien interpreta la canción dentro del género bachata.

Con este lanzamiento, el artista continúa desarrollando su propuesta musical en la bachata, con letras que hacen referencia a experiencias sociales y personales.

La canción está disponible en plataformas digitales y en el canal de YouTube de Tony B, donde el video ha alcanzado cerca de dos millones de reproducciones en los días posteriores a su publicación.