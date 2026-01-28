Estos son los precios para el concierto de Ricardo Montaner en Altos de Chavón

Ricardo Montaner se presentará en concierto en la República Dominicana. ( ARCHIVO )

El regreso de Ricardo Montaner a República Dominicana ya tiene todos sus detalles confirmados. El cantautor se presentará el 26 de septiembre de 2026 en el anfiteatro de Altos de Chavón, como parte de su gira mundial El Último Regreso, y las boletas ya están disponibles con una atractiva preventa con descuento.

Los fanáticos podrán acceder a un 20 % de descuento válido durante miércoles 28 y jueves 29 de enero, o hasta agotar existencias. Esta preventa aplica para todas las zonas habilitadas del concierto.

El concierto está pautado para iniciar a las 9:00 de la noche, con apertura de puertas desde las 6:00 p.m.. La producción recordó que los menores de edad deben asistir acompañados por su padre o tutor.

ZONA PRECIO REGULAR PRECIO CON 20% DESCUENTO VISA Front Stage RD$25,000.00 RD$20,000.00 Special Guest RD$12,000.00 RD$9,600.00 Premium Zone RD$6,000.00 RD$4,800.00

Con más de cuatro décadas de trayectoria, 25 álbumes de estudio y numerosos premios internacionales, Montaner regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país para ofrecer una noche cargada de nostalgia, grandes éxitos y un reencuentro especial con el público dominicano.

La gira El Último Regreso comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte países de América y Europa, incluyendo presentaciones en Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile y varias ciudades de Estados Unidos antes de llegar a República Dominicana en septiembre.