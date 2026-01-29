Axel Thomas lleva el merengue típico a distintas regiones de Colombia

Axel Thomas en una imagen promocional enviada a Diario Libre. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Axel Thomas, exponente del merengue típico, realizó una gira por Colombia como parte de su proyección internacional, presentándose en distintos escenarios culturales y festivales del país.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, durante el recorrido, Thomas participó como líder de la agrupación Los Originales, junto a Eridson Molina y Jorge Díaz, con un total de 42 presentaciones en varias regiones colombianas.

Las actuaciones se realizaron en los departamentos de Bolívar (2), Atlántico (2), Bogotá (10), Cundinamarca (10), Boyacá (10), Santander (4), Huila (2) y Tolima (2), en el marco de festivales municipales, eventos culturales y conciertos de gran convocatoria.

Entre los escenarios visitados figura el Viva el Merengue Retro Fest, así como otros espacios públicos y culturales. Según datos de la producción, las presentaciones registraron asistencia estimada entre 4,000 y 13,000 personas por evento.

En diciembre de 2025, el merengue típico dominicano fue interpretado en el Palacio Presidencial de Colombia, donde Axel Thomas participó en una actividad institucional vinculada a celebraciones culturales, representando la música dominicana ante autoridades y público presente.

De manera paralela a este recorrido internacional, Axel Thomas continúa desarrollando su carrera como solista.

Actualmente promueve el sencillo "Hacer el amor con otro", una versión en merengue del tema interpretado originalmente por Alejandra Guzmán, como parte de su agenda musical.

El artista mantiene activos nuevos proyectos y presentaciones, como parte de su trabajo continuo dentro del merengue típico dominicano.