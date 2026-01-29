×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Axel Thomas
Axel Thomas

Axel Thomas lleva el merengue típico a distintas regiones de Colombia

El cantante lleva el merengue típico dominicano a escenarios internacionales: llega hasta el Palacio Presidencial del país sudamericano

    Expandir imagen
    Axel Thomas lleva el merengue típico a distintas regiones de Colombia
    Axel Thomas en una imagen promocional enviada a Diario Libre. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante dominicano Axel Thomas, exponente del merengue típico, realizó una gira por Colombia como parte de su proyección internacional, presentándose en distintos escenarios culturales y festivales del país.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, durante el recorrido, Thomas participó como líder de la agrupación Los Originales, junto a Eridson Molina y Jorge Díaz, con un total de 42 presentaciones en varias regiones colombianas.

    • Las actuaciones se realizaron en los departamentos de Bolívar (2), Atlántico (2), Bogotá (10), Cundinamarca (10), Boyacá (10), Santander (4), Huila (2) y Tolima (2), en el marco de festivales municipales, eventos culturales y conciertos de gran convocatoria.

    Entre los escenarios visitados figura el Viva el Merengue Retro Fest, así como otros espacios públicos y culturales. Según datos de la producción, las presentaciones registraron asistencia estimada entre 4,000 y 13,000 personas por evento.

    En diciembre de 2025, el merengue típico dominicano fue interpretado en el Palacio Presidencial de Colombia, donde Axel Thomas participó en una actividad institucional vinculada a celebraciones culturales, representando la música dominicana ante autoridades y público presente.

    De manera paralela a este recorrido internacional, Axel Thomas continúa desarrollando su carrera como solista.

    Actualmente promueve el sencillo "Hacer el amor con otro", una versión en merengue del tema interpretado originalmente por Alejandra Guzmán, como parte de su agenda musical.

    Más

    El artista mantiene activos nuevos proyectos y presentaciones, como parte de su trabajo continuo dentro del merengue típico dominicano.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.