Donaty presenta "Donaty-ty x 3", un EP que confirma su momento más sólido en el género

El exponente urbano Donaty vuelve a marcar territorio con el lanzamiento de su nuevo EP "Donaty – TY x 3", un proyecto fresco y directo que reúne tres temas cargados de ritmo, colaboraciones estratégicas y una vibra pensada para conectar desde la primera escucha.

El EP incluye los temas "Despejando" (Donaty x Leo RD x Bryant LR), "Chica baila" (Donaty x Bryant LR) y "Aja Mami" (Donaty x Leo RD). El proyecto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En "Donaty – TY x 3", el exponente apuesta por una mezcla de sonidos urbanos actuales, melodías pegajosas y letras que fluyen entre el desahogo, la fiesta y la actitud callejera que caracteriza su propuesta.

Las colaboraciones con Leo RD y Bryant LR aportan dinamismo y variedad, reforzando la identidad del proyecto sin perder su esencia que lo caracteriza como uno de los jóvenes líderes del movimiento.

Hit "Lo que pueda"

Este estreno llega en un momento clave para Donaty, luego del impacto masivo de su hit "Lo que pueda", canción que ya supera los 100 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección dentro del género.

Además del crecimiento musical, Donaty atraviesa una etapa de transformación personal, reflejada en una notable mejora de su cambio físico, resultado de un mayor enfoque en su salud, disciplina y lucidez, aspectos que hoy influyen directamente en su rendimiento creativo y visión artística, detalla una nota de prensa.

Con "Donaty-TY x 3", el urbano expresó que mantendrá el impulso de su éxito anterior, para seguir demostrando su versatilidad, visión y hambre de seguir creciendo.