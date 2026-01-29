Dúo ecuatoriano Selly y Joe tras la conquista del público dominicano con su "Canta, Danza"

El talentoso dúo ecuatoriano Selly y Joe Cortez, cuyo nombre artístico es Selly y Joe, hace presencia en RD. ( FUENTE EXTERNA )

El talentoso dúo ecuatoriano Selly y Joe Cortez, cuyo nombre artístico es Selly y Joe, se apresta a conquistar al público dominicano con su tema "Canta, danza", una exquisita propuesta en el género Worship Pop Rock, inspirada en el versículo bíblico Isaías 41:10, el cual afirma que "Dios está contigo, incluso en el silencio".

"Este versículo es una declaración absoluta de presencia, indicando que Dios permanece con su pueblo incluso cuando no se siente su voz, porque el silencio de Dios no indica ausencia, sino que muchas veces forma parte de su forma de obrar en quienes confían en Él", afirmó la cantante Selly.

Mientras que Joe externó que la música del dúo es para Dios y "por eso tratamos de que sean versículos, ya que la palabra de Dios es poder y, por lo tanto, cuando nosotros la decimos hay un poder".

El tema, del cual Selly y Joe son arreglistas, es de la autoría de la pastora Sandra Cortez y que aporta, sobremanera, a visibilizar el hermoso ministerio que ambos artistas han mantenido a través de los años. Cuenta con un hermoso audiovisual realizado por la productora SJ Records y cuyas vibrantes imágenes son un canto a la alegría.

"Estamos muy complacidos con los resultados de nuestro video, porque transmite perfectamente el mensaje de esperanza que queremos transmitir al público y que, además, contiene los temas: Rey de Gloria, Maranatha y Toco tu manto", detalló Joe.