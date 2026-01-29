×
Nueva Canción
Nueva Canción

La agrupación El Metro presenta a Avril Lazala en "A Través del Cristal"

El nuevo tema musical y audiovisual está disponible en todas las plataformas digitales

    Expandir imagen
    La agrupación El Metro presenta a Avril Lazala en "A Través del Cristal"
    El Metro lanzó su nuevo tema "A Través del Cristal", en colaboración con la cantante Avril Lazala. (FUENTE EXTERNA)

    La agrupación dominicana El Metro lanzó su nuevo tema "A Través del Cristal", en colaboración con la cantante Avril Lazala. La canción, disponible en plataformas digitales, aborda la etapa de cierre de una relación y la aceptación de su final.

    La producción musical estuvo a cargo de Ambiorix Martínez, miembro fundador de El Metro, quien también realizó la programación, teclados, mezcla y dirección del video oficial. Participaron Luis Payán en guitarras eléctricas, Jean Cuevas en rhodes y la masterización estuvo a cargo de Max Audio.

    • La edición y colorización del video se realizó en BlackDesignStudios y la distribución corresponde a La Oreja Media Group.

    Avril Lazala, de 19 años, forma parte de la nueva generación de intérpretes dominicanos y recientemente recibió una beca para estudiar en Berklee College of Music.

    Más

    El tema combina elementos de soul con una estructura contemporánea y se apoya en un enfoque de interpretación basada en la emoción y la introspecció

