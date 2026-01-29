Vuelve el homenaje a Luis Días tras el éxito de su primera entrega. ( ARCHIVO )

Tras el rotundo éxito de su primera presentación, el homenaje a Luis Días regresa a escena el viernes 13 de febrero, en Lungomare Bar & Lounge, en el Malecón del Distrito Nacional, como parte del inicio de un ciclo de conciertos dedicados a celebrar a figuras fundamentales de la música dominicana.

La reposición del tributo responde a la entusiasta acogida del público, que convirtió la primera entrega en una experiencia memorable y reafirmó la vigencia del legado del influyente creador dominicano, así como el interés por propuestas que rescatan la identidad cultural del país a través de la música en vivo.

Homenaje a Luis Días abre la temporada

El concierto, titulado Con amor al terror, reunirá en un mismo escenario a destacados intérpretes y músicos dominicanos, entre ellos Pavel Núñez, Roldán Mármol, Janino Lora, Kaki Vargas, Lenny Abreu, Susana Silfa, Vielka Tejeda y Karina Aguasvivas. La dirección musical estará a cargo de Juan Francisco Ordóñez.

La producción general del evento pertenece al gestor cultural Alexis Casado, quien con esta iniciativa inaugura una agenda artística centrada en la memoria, el reconocimiento y la celebración del talento nacional, concebida como un espacio de encuentro entre músicos, historia y público.

Este homenaje a Luis Días marcará el inicio de una temporada de conciertos dedicada a resaltar obras y trayectorias emblemáticas de la música dominicana.

Manuel Jiménez celebra los 35 años de Derroche

La agenda continuará con un concierto protagonizado por el cantautor Manuel Jiménez, quien celebrará el 35 aniversario de su canción Derroche con una presentación especial en la que contará con varios artistas invitados.

A lo largo de más de tres décadas, Derroche ha sido interpretada por numerosos artistas dentro y fuera del país, consolidándose como un referente del cancionero nacional y una pieza clave en la difusión de la identidad musical dominicana.

Julito Deschamps, una cita con la música alternativa

El ciclo proseguirá con un homenaje a Julito Deschamps, figura clave de la música alternativa dominicana, cuya obra ha influido de manera significativa en varias generaciones y ha marcado un punto de inflexión en la escena musical contemporánea del país.

Fernando Casado y un reconocimiento a Rafael Solano

La programación concluirá con un tributo a Fernando Casado , que incluirá un reconocimiento especial a Rafael Solano, dos referentes esenciales de la historia musical dominicana, en un concierto concebido como un encuentro íntimo para honrar su legado y su aporte a la cultura nacional.

Todos estos conciertos forman parte del ciclo Los Tributos a los artistas dominicanos de trascendencia, una propuesta cultural que busca preservar, difundir y celebrar la obra de creadores que han marcado de manera decisiva la música dominicana.

La serie reafirma el valor de la música en vivo como espacio de encuentro cultural y como herramienta para mantener viva la memoria artística nacional, convirtiendo cada presentación en una experiencia donde el homenaje y el respeto por la historia musical del país ocupan un lugar central.