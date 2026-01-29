JayB1 lanza "Si tú no me quiere" junto a Vakeró

JayB1y Vakeró durante la filmación de videoclip. ( FUENTE EXTERNA )

JayB1 presentó su nuevo sencillo "Si tú no me quiere", en colaboración con Vakeró. La canción, ya disponible en plataformas digitales y YouTube, mezcla merengue típico y dembow y refleja la trayectoria personal y artística de JayB1.

El tema se centra en experiencias de su vida, quien desde pequeño enfrentó un accidente que lo llevó a caminar con muletas. Según JayB1, este contexto ha marcado su carrera y su forma de componer y presentar su música.

Vakeró participó en la producción y promoción del tema, apoyando la propuesta musical de JayB1 y facilitando su difusión.

La producción y estrategia de lanzamiento contaron con el respaldo de Sheiluv Music, entidad que colaboró desde las primeras etapas del proyecto.

El sencillo representa un nuevo paso en la carrera de JayB1, con un enfoque en la narración de experiencias personales y en la combinación de ritmos dominicanos tradicionales con elementos de música urbana contemporánea.