JayB1 lanza "Si tú no me quiere" junto a Vakeró
JayB1 presentó su nuevo sencillo "Si tú no me quiere", en colaboración con Vakeró. La canción, ya disponible en plataformas digitales y YouTube, mezcla merengue típico y dembow y refleja la trayectoria personal y artística de JayB1.
El tema se centra en experiencias de su vida, quien desde pequeño enfrentó un accidente que lo llevó a caminar con muletas. Según JayB1, este contexto ha marcado su carrera y su forma de componer y presentar su música.
Vakeró participó en la producción y promoción del tema, apoyando la propuesta musical de JayB1 y facilitando su difusión.
La producción y estrategia de lanzamiento contaron con el respaldo de Sheiluv Music, entidad que colaboró desde las primeras etapas del proyecto.
- El sencillo representa un nuevo paso en la carrera de JayB1, con un enfoque en la narración de experiencias personales y en la combinación de ritmos dominicanos tradicionales con elementos de música urbana contemporánea.