Lomiiel recibirá el Premio de Honor de la Policía Metropolitana de Washington

Lomiiel durante la presentación de su prime disco.

Lomiiel será reconocido internacionalmente por su impacto dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

El exponente dominicano de música urbana ha sido invitado como Huésped de Honor por la Unidad de Enlace Latino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., donde recibirá un Premio de Honor en el marco de las actividades del Mes de la Independencia Dominicana.

El reconocimiento destaca su influencia como figura representativa de la diáspora dominicana y su aporte a la difusión de la cultura nacional a través de la música urbana.

De manera paralela, Lomiiel figura entre los nominados a Premio Lo Nuestro 2026, en la categoría Mejor Canción Dembow, por el tema "Pa Que Lo Bailes (Báilalo Rocky)". La nominación se suma al posicionamiento que ha alcanzado el dembow dominicano en escenarios internacionales de la música latina.

El urbano señaló que estos reconocimientos responden a un proceso de trabajo sostenido y a su compromiso con representar sus raíces en cada proyecto.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026, organizada por Univisión, se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026 en la ciudad de Miami y reunirá a artistas de distintos géneros de la música latina.

Mientras tanto, Lomiiel continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y colaboraciones, manteniendo su presencia activa tanto en el ámbito artístico como cultural.