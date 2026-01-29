El cantautor Manerra presenta La canción de la hora, su nuevo sencillo, un merengue romántico que combina poesía, creatividad y una propuesta sonora coherente con el universo musical que ha venido construyendo en los últimos años.

La pieza es una declaración de amor cargada de energía, baile y alegría, que apuesta por un tono optimista y colorido, con la intención de conectar emocionalmente con el público y provocar un cambio de ánimo desde la primera escucha.

Según explicó el propio artista, la inspiración del tema nace de un recuerdo muy presente en su infancia. “Cuando era niño, en la radio colocaban La canción de la hora, la canción más pegada del momento. Literalmente sonaba cada hora y terminabas cantándola sí o sí. Era lo más parecido al concepto viral de las redes sociales actuales, pero aplicado a la radio”, señaló Manerra.

Inspiración y conexión emocional

Con este nuevo lanzamiento, el cantautor busca evocar esa experiencia colectiva que, con el paso del tiempo, ha ido desapareciendo de la radio tradicional, trasladándola a un lenguaje musical contemporáneo.

En el plano creativo, Manerra define la canción como una suma de ideas rítmicas y armónicas que confluyen de manera natural. “Este merengue es el resultado de las cosas que escucho y veo a mi alrededor. En cuanto a la letra, es una declaración de amor sustentada en el compromiso, la fidelidad y la comprensión”, explicó.

Trayectoria artística de Manerra

La canción llega luego de un 2025 marcado por una intensa agenda artística para el intérprete, que incluyó decenas de presentaciones en todo el país, nuevos lanzamientos musicales y alianzas estratégicas que han contribuido a fortalecer su proyección nacional e internacional.

Con una propuesta basada en el trabajo constante, la perseverancia y una identidad sonora bien definida, Manerra continúa consolidando un legado musical que apuesta por la calidad y la honestidad artística.

La canción de la hora ya está disponible en las principales plataformas digitales.