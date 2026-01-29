Vakeró denuncia presunto trato inhumano a su hijo durante atención de emergencia médica

Vakeró posa para foto de fotorreportero de Diario Libre tras una entrevista realizada en 2018. ( ARCHIVO / BAYOAN FREITES )

El rapero Vakeró denunció públicamente, a través de su cuenta de Instagram, un presunto trato deshumanizado recibido por parte del personal de enfermería de un centro de salud privado, durante una visita de emergencia realizada en la madrugada junto a su hijo de dos años.

Según relató el artista, el menor fue llevado a la sala de emergencias llorando y presentando vómitos. Durante el intento de canalización intravenosa, una enfermera habría fallado en el procedimiento, provocándole una herida al niño que comenzó a sangrar. Vakero aseguró que, al advertir la situación, la respuesta recibida fue fría y carente de empatía.

El cantante explicó que, al manifestar su inconformidad y expresar su intención de retirarse del centro con el niño, la enfermera habría respondido: "Tienen que agarrarlo bien, porque si no vamos a durar la noche entera en esto", una expresión que, a su juicio, evidenció cansancio y falta de sensibilidad profesional.

La situación se tornó aún más tensa cuando Vakeró reclamó la forma en que se dirigían a ellos y, sobre todo, al menor. En ese momento, la enfermera habría respondido: "Él es hijo de ustedes, no el hijo mío", frase que el artista calificó como inaceptable en un entorno de atención médica.

En su publicación, y el cantante urbano señaló que lo ocurrido no fue un simple incidente, sino una falta de humanidad en un espacio donde las familias acuden en busca de ayuda en momentos de angustia. "En una emergencia no entran casos, entran personas. Entran niños y padres desesperados", expresó.

El rapero hizo un llamado a las autoridades del centro de salud para que revisen la conducta de su personal y garanticen un trato respetuoso y empático hacia los pacientes. "La medicina sin humanidad deja de ser medicina", concluyó en su mensaje, en el que etiquetó al centro de salud involucrado.

Respuesta del centro de salud

Horas más tarde, el centro de salud respondió públicamente a la denuncia, lamentando lo ocurrido y solicitando al artista que se pusiera en contacto vía mensaje directo para ampliar los detalles del caso.

La institución afirmó que la situación denunciada está alejada de su misión y visión, y aseguró que tomarán las medidas correspondientes para evitar que hechos similares se repitan.

Además, en su cuenta oficial anunciaron que ya iniciaron una investigación interna para tomar las medidas correspondientes y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

