Ricardo Arjona presenta su gira "Lo que el seco no dijo" en Chicago

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona inicia esta noche su esperada gira por los Estados Unidos con un concierto a casa llena en el Allstate Arena de Chicago, dando inicio a un extenso recorrido que lo llevará por más de 30 ciudades del país.

Bajo el título "Lo que el seco no dijo – La gira", el tour ha generado una alta demanda desde su anuncio, con múltiples funciones agotadas en distintas plazas, lo que confirma una vez más la sólida conexión del artista con su fanaticada en territorio estadounidense.

Luego de Chicago, donde se presenta este 30 de enero, la gira continuará el 3 de febrero en Charlotte; el 6 de febrero en Hartford; el 7 de febrero en Elmont; el 11 y 12 de febrero en Nueva York; el 14 de febrero en Boston; el 18 de febrero en Denver; el 21 de febrero en Sacramento; el 24 de febrero en Seattle; el 25 de febrero en Portland; el 27 de febrero en Las Vegas y el 28 de febrero en Los Ángeles.

El recorrido seguirá el 5 de marzo en San José; el 8 de marzo en Salt Lake City; el 11 de marzo en Palm Desert; el 12 de marzo en San Diego; el 14 de marzo en San Francisco; el 15 de marzo en Anaheim; el 20 de marzo en Glendale; el 22 de marzo en Houston; el 25 de marzo en San Antonio; el 27 de marzo en McAllen y el 29 de marzo en Austin.

En abril, Ricardo Arjona se presentará el 2, 3, 5 y 6 en Miami; el 10 en Nashville; el 11 en Atlanta; el 13 en Washington; el 16 en Reading y el 17 en Atlantic City, cerrando así la etapa estadounidense de esta gira.

Varias de estas fechas, especialmente en ciudades como Nueva York y Miami, ya han colgado el cartel de funciones agotadas, reafirmando la vigencia del artista y su capacidad de convocatoria en los principales mercados musicales.

Con este nuevo tour, Ricardo Arjona vuelve a conectar con su público a través de un repertorio que recorre distintas etapas de su carrera, apoyado en una propuesta escénica sobria y una narrativa que sigue siendo uno de sus principales sellos artísticos.

Relevancia de Ricardo Arjona

Con este nuevo tour, Ricardo Arjona reafirma su vigencia en la escena musical y su capacidad para movilizar audiencias masivas, apoyado en un repertorio que combina narrativa, emoción y una identidad artística reconocible.