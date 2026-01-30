Krisspy se encuentra hospitalizado por complicaciones de influenza ( ARCHIVO )

El cantante de música típica Juan de los Santos, artísticamente conocido como Krisspy se encuentra hospitalizado debido a complicaciones asociadas al virus de la influenza, según informó su equipo de trabajo mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Debido a su condición de salud, fueron pospuestas todas las actividades y presentaciones que el intérprete tenía programadas para este fin de semana.

El artista recibe atención médica y cumple con el reposo indicado por los especialistas.

Anuncio de hospitalización

En el mensaje difundido en la red social, la oficina del artista agradeció la comprensión del público, promotores y colaboradores, y ofreció disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pudiera causar.

Asimismo, se indicó que las nuevas fechas de las presentaciones serán anunciadas oportunamente, una vez el artista se encuentre totalmente recuperado.

Agradecimientos y apoyo

El equipo de Krisspy también agradeció las muestras de apoyo y los mensajes de solidaridad recibidos.