LIAN!

Lian! hace el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN"

"YIN" representa el lado femenino del yin yang: la energía que escucha, que siente y que transforma

    Expandir imagen
    Lian! hace el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN"
    Lian! (KEVIN RIVAS)

    El artista Lian! celebró el  lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN", con el que invita a las artistas dominicanas Daniela Carlson, Maja, Adri Torrón, María Cerdeiros, JNoa y Gaby de los Santos.

    La presentación se hizo durante un encuentro en The Green Room, donde expresó que esta novedad cuenta con seis canciones de su autoría y que la producción musical de Diego Raposo, Elliot Justo y Emmanuel Silverio, abordando el pop / rock alternativo con elementos electrónicos. 

    "YIN" representa el lado femenino del yin yang: la energía que escucha, que siente y que transforma.

    "Es un EP sobre la parte sensible, intuitiva y emocional del ser, construido a partir de seis colaboraciones con mujeres de la nueva escena dominicana. No busca hablar por las mujeres, sino con ellas, explorando temas como vulnerabilidad, culpa, resiliencia, amor propio y deseo" explicó Lian.

    "YIN" nace de la necesidad de Lian! de crear un espacio artístico de colaboración real con mujeres de su escena, abriéndose a componer desde la empatía y el diálogo.

    El equilibrio

    Expandir imagen
    Infografía
    Así lució el escenario (KEVIN RIVAS)

    Cada canción fue concebida como una conversación en la que LIAN! se sienta con cada artista invitada, escuchando sus historias y emociones, y desde ahí construyen, juntos, la letra, la melodía y el universo sonoro de cada tema.

    El EP es, en esencia, el resultado de esos encuentros y de esa decisión de equilibrar lo masculino y lo femenino en su propio proceso creativo.

    Además, este lanzamiento se estrena con el videoclip del junte con Adri Torrón, "Momento equivocado", el cual cuenta con la dirección de Juanca Paulino y producido por Juan Bastidas.

    Este proyecto simboliza una nueva etapa en la carrera de Lian!, donde consolida su identidad sonora y abre el camino hacia futuros lanzamientos desde una visión más madura y consciente de su propio equilibrio emocional.

    Con este lanzamiento inicia un nuevo ciclo que inició con shows en vivo en Santo Domingo y el interior de la República Dominicana.

    Expandir imagen
    Virginia Arredondo, Men -Kon Joa y <br>Meng-Kind Joa.
    Virginia Arredondo, Men -Kon Joa yMeng-Kind Joa. (KEVIN RIVAS)
    Expandir imagen
    Leila Bramhill y Ima Rodríguez.
    Leila Bramhill y Ima Rodríguez. (KEVIN RIVAS)
