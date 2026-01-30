Lian! hace el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN"
"YIN" representa el lado femenino del yin yang: la energía que escucha, que siente y que transforma
El artista Lian! celebró el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN", con el que invita a las artistas dominicanas Daniela Carlson, Maja, Adri Torrón, María Cerdeiros, JNoa y Gaby de los Santos.
La presentación se hizo durante un encuentro en The Green Room, donde expresó que esta novedad cuenta con seis canciones de su autoría y que la producción musical de Diego Raposo, Elliot Justo y Emmanuel Silverio, abordando el pop / rock alternativo con elementos electrónicos.
"YIN" representa el lado femenino del yin yang: la energía que escucha, que siente y que transforma.
"Es un EP sobre la parte sensible, intuitiva y emocional del ser, construido a partir de seis colaboraciones con mujeres de la nueva escena dominicana. No busca hablar por las mujeres, sino con ellas, explorando temas como vulnerabilidad, culpa, resiliencia, amor propio y deseo" explicó Lian.
"YIN" nace de la necesidad de Lian! de crear un espacio artístico de colaboración real con mujeres de su escena, abriéndose a componer desde la empatía y el diálogo.
El equilibrio
Cada canción fue concebida como una conversación en la que LIAN! se sienta con cada artista invitada, escuchando sus historias y emociones, y desde ahí construyen, juntos, la letra, la melodía y el universo sonoro de cada tema.
El EP es, en esencia, el resultado de esos encuentros y de esa decisión de equilibrar lo masculino y lo femenino en su propio proceso creativo.
Además, este lanzamiento se estrena con el videoclip del junte con Adri Torrón, "Momento equivocado", el cual cuenta con la dirección de Juanca Paulino y producido por Juan Bastidas.
Este proyecto simboliza una nueva etapa en la carrera de Lian!, donde consolida su identidad sonora y abre el camino hacia futuros lanzamientos desde una visión más madura y consciente de su propio equilibrio emocional.
Con este lanzamiento inicia un nuevo ciclo que inició con shows en vivo en Santo Domingo y el interior de la República Dominicana.