Lian! hace el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN"

El artista Lian! celebró el lanzamiento de su nuevo EP titulado "YIN", con el que invita a las artistas dominicanas Daniela Carlson, Maja, Adri Torrón, María Cerdeiros, JNoa y Gaby de los Santos.

La presentación se hizo durante un encuentro en The Green Room, donde expresó que esta novedad cuenta con seis canciones de su autoría y que la producción musical de Diego Raposo, Elliot Justo y Emmanuel Silverio, abordando el pop / rock alternativo con elementos electrónicos.

"YIN" representa el lado femenino del yin yang: la energía que escucha, que siente y que transforma.

"Es un EP sobre la parte sensible, intuitiva y emocional del ser, construido a partir de seis colaboraciones con mujeres de la nueva escena dominicana. No busca hablar por las mujeres, sino con ellas, explorando temas como vulnerabilidad, culpa, resiliencia, amor propio y deseo" explicó Lian.

"YIN" nace de la necesidad de Lian! de crear un espacio artístico de colaboración real con mujeres de su escena, abriéndose a componer desde la empatía y el diálogo.

El equilibrio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-29-at-80351-pm-8d11d24e.jpeg Así lució el escenario (KEVIN RIVAS)

Cada canción fue concebida como una conversación en la que LIAN! se sienta con cada artista invitada, escuchando sus historias y emociones, y desde ahí construyen, juntos, la letra, la melodía y el universo sonoro de cada tema.

El EP es, en esencia, el resultado de esos encuentros y de esa decisión de equilibrar lo masculino y lo femenino en su propio proceso creativo.

Además, este lanzamiento se estrena con el videoclip del junte con Adri Torrón, "Momento equivocado", el cual cuenta con la dirección de Juanca Paulino y producido por Juan Bastidas.

Este proyecto simboliza una nueva etapa en la carrera de Lian!, donde consolida su identidad sonora y abre el camino hacia futuros lanzamientos desde una visión más madura y consciente de su propio equilibrio emocional.

Con este lanzamiento inicia un nuevo ciclo que inició con shows en vivo en Santo Domingo y el interior de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-29-at-80351-pm-1-11eed082.jpeg Virginia Arredondo, Men -Kon Joa yMeng-Kind Joa. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-29-at-80350-pm-1-17378440.jpeg Leila Bramhill y Ima Rodríguez. (KEVIN RIVAS) ‹ >