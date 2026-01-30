Los nominados a las principales categorías de los Grammy
Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026; Bad Bunny y Lady Gaga entre los más destacados
La Academia de la Grabación anunció la lista de nominados a las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles, con el rapero Kendrick Lamar como el artista más nominado del año, al acumular nueve candidaturas.
Le siguen Lady Gaga, con siete nominaciones, y un grupo integrado por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, quienes obtuvieron seis nominaciones cada uno, consolidando un año marcado por la diversidad de géneros y propuestas musicales. En la categoría más importante, Álbum del Año, competirán ocho producciones que reflejan el amplio espectro de la música actual.
Entre ellas destacan "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny, "GNX" de Kendrick Lamar, "Mayhem" de Lady Gaga y "Chromakopia" de Tyler, The Creator, junto a trabajos de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse y Leon Thomas.
La lucha por Grabación del Año, que reconoce la interpretación general de una canción, incluye temas de alto impacto comercial y artístico como "DtMF" de Bad Bunny, "Abracadabra" de Lady Gaga, "Luther" de Kendrick Lamar con SZA, "Wildflower" de Billie Eilish y "APT." de Rose y Bruno Mars.
Por su parte, Canción del Año, que premia la composición, reúne a varios de los nombres más influyentes del momento, entre ellos Lady Gaga, Doechii, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y nuevamente Kendrick Lamar, confirmando su fuerte presencia en las categorías clave.
La categoría de Mejor Artista Revelación presenta una generación diversa de talentos emergentes, con nominaciones para Olivia Dean, The Marías, Leon Thomas, Addison Rae, Lola Young, Alex Warren, sombr y el grupo KATSEYE.
En los apartados de música urbana y rap, Kendrick Lamar vuelve a destacar con nominaciones a Mejor Álbum de Rap y Mejor Interpretación Rap, mientras que Clipse, Tyler, The Creator, Doechii, Cardi B y GloRilla completan una competencia marcada por la innovación y la fuerza lírica del género.
La presencia latina también es notable, con Bad Bunny compitiendo en las principales categorías y Caetano Veloso y Maria Bethania nominados a Mejor Álbum de Música del Mundo, junto a artistas de África, Asia y Medio Oriente, reflejando el alcance global de los premios.
Más
- La ceremonia de los Grammy 2026 promete una noche intensa de competencia musical, donde figuras consagradas y nuevas voces buscarán llevarse el gramófono dorado en una de las ediciones más diversas y disputadas de los últimos años.