Los nominados a las principales categorías de los Grammy

La Academia de la Grabación anunció la lista de nominados a las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles, con el rapero Kendrick Lamar como el artista más nominado del año, al acumular nueve candidaturas.

Le siguen Lady Gaga, con siete nominaciones, y un grupo integrado por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, quienes obtuvieron seis nominaciones cada uno, consolidando un año marcado por la diversidad de géneros y propuestas musicales. En la categoría más importante, Álbum del Año, competirán ocho producciones que reflejan el amplio espectro de la música actual.

Entre ellas destacan "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny, "GNX" de Kendrick Lamar, "Mayhem" de Lady Gaga y "Chromakopia" de Tyler, The Creator, junto a trabajos de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse y Leon Thomas.

La lucha por Grabación del Año, que reconoce la interpretación general de una canción, incluye temas de alto impacto comercial y artístico como "DtMF" de Bad Bunny, "Abracadabra" de Lady Gaga, "Luther" de Kendrick Lamar con SZA, "Wildflower" de Billie Eilish y "APT." de Rose y Bruno Mars.

Por su parte, Canción del Año, que premia la composición, reúne a varios de los nombres más influyentes del momento, entre ellos Lady Gaga, Doechii, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y nuevamente Kendrick Lamar, confirmando su fuerte presencia en las categorías clave.

La categoría de Mejor Artista Revelación presenta una generación diversa de talentos emergentes, con nominaciones para Olivia Dean, The Marías, Leon Thomas, Addison Rae, Lola Young, Alex Warren, sombr y el grupo KATSEYE.

En los apartados de música urbana y rap, Kendrick Lamar vuelve a destacar con nominaciones a Mejor Álbum de Rap y Mejor Interpretación Rap, mientras que Clipse, Tyler, The Creator, Doechii, Cardi B y GloRilla completan una competencia marcada por la innovación y la fuerza lírica del género.

Categoría Nominados Álbum del Año DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man\'s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator Grabación del Año DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar con SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – Rose y Bruno Mars Canción del Año Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT. – Rose y Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Golden (KPop Demon Hunters) – HUNTR/X

Luther – Kendrick Lamar con SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish Mejor Artista Revelación Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young Mejor Interpretación Pop Solista Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden (KPop Demon Hunters) – HUNTR/X

Gabriela – KATSEYE

APT. – Rose y Bruno Mars

30 For 30 – SZA con Kendrick Lamar Mejor Álbum Vocal Pop Swag – Justin Bieber

Man\'s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I\'ve Tried Everything but Therapy (Part 2) – Teddy Swims Mejor Álbum de Rap Let God Sort Em Out – Clipse

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, The Creator Mejor Interpretación Rap Outside – Cardi B

Chains & Whips – Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Anxiety – Doechii

tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown Mejor Video Musical Manchild – Sabrina Carpenter

So Be It – Clipse

Anxiety – Doechii

Love – OK Go

Young Lion – Sade Mejor Álbum de Música del Mundo Sounds Of Kumbha – Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness – Burna Boy

Eclairer le monde – Youssou N\'Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti

Chapter III: We Return to Light – Anoushka Shankar

Caetano e Bethania Ao Vivo – Caetano Veloso y Maria Bethania

La presencia latina también es notable, con Bad Bunny compitiendo en las principales categorías y Caetano Veloso y Maria Bethania nominados a Mejor Álbum de Música del Mundo, junto a artistas de África, Asia y Medio Oriente, reflejando el alcance global de los premios.

