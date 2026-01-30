Anthony Santos reconoce paternidad y su defensa explica por qué aún no la ha declarado públicamente

El mánager de Anthony Santos, Lenin Ramírez, junto al abogado Carlos Balcácer, durante la rueda de prensa en la que ofrecieron detalles sobre el proceso judicial del artista. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El abogado Carlos Balcácer, representante legal del bachatero Anthony Santos, en compañía del manager del artista, Lenin Ramírez, explicó este viernes la cronología y el estado actual del proceso judicial de reconocimiento de paternidad iniciado por la doctora Carmen Josefina Jiménez, residente en Montecristi, durante un encuentro con la prensa celebrado en un hotel de la capital.

El jurista sostuvo que el caso ha sido manejado conforme a la ley y rechazó las versiones que, según dijo, han sido difundidas recientemente en medios de comunicación, las cuales calificó de inexactas.

Inicio de la demanda y propuesta de ADN

Balcácer indicó que la demanda fue interpuesta el 26 de febrero de 2025 ante el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Montecristi. Y señaló que la defensa fue notificada ese mismo día para una audiencia fijada para el 12 de marzo.

El jurista explicó que, con el objetivo de agilizar el proceso, se comunicaron con el abogado de la demandante para que la prueba de ADN se realizara antes de la audiencia; se propuso que la madre eligiera libremente el laboratorio y que, en caso de un resultado negativo, se repitiera la prueba en otro centro.

Sin embargo, aseguró que dicha propuesta fue rechazada.

Cambios de abogado y aplazamientos

Según relató, al llegar la audiencia de marzo, la demandante sustituyó a su abogado, lo que obligó a aplazar el proceso para permitir el depósito de nueva documentación. La audiencia fue reprogramada para el 2 de abril, pero la falta de documentos condujo a un nuevo aplazamiento para el 14 de mayo.

Ese día, explicó Balcácer, se ordenó la realización de la prueba de ADN en Santiago, por razones de proximidad.

E indicó que Anthony Santos tenía una cita médica en Santo Domingo, situación que fue informada tanto a la jueza como a la madre del menor y aceptada como excusa válida. El proceso fue reprogramado para el 2 de julio.

Resultado del ADN y emisión de sentencia

El abogado señaló que la prueba de ADN se realizó el 2 de julio, con la presencia de Anthony Santos, la madre y el niño, conforme al procedimiento legal.

El resultado fue remitido al tribunal en un sobre lacrado y abierto en audiencia el 30 de julio de 2025, arrojando una probabilidad de paternidad del 99.9 %.

Balcácer explicó que la sentencia no fue emitida de inmediato debido a la carga laboral del tribunal, ya que la jueza de Niños, Niñas y Adolescentes también funge como jueza de paz.

Añadió que, una vez emitida, surgió un inconveniente técnico: el laboratorio no consignó el número de cédula del artista, dato necesario para que el oficial del Estado Civil pueda realizar la inscripción correcta del reconocimiento.

Indicó que la defensa entregó una copia de la cédula de Anthony Santos para subsanar el error, pero que la sentencia corregida aún no ha sido emitida, lo que ha impedido completar el proceso de inscripción del menor con el apellido paterno.

Rechazo a versiones de coerción y prisión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-50339-pm-85b49e42.jpeg El abogado Carlos Balcácer, representante legal del bachatero Anthony Santos. (SAMIL MATEO)

El jurista negó que el artista se haya negado a realizar la prueba de ADN o que haya existido amenaza de prisión para obligarlo y recordó que la legislación dominicana no contempla prisión para un padre que se niegue a realizar una prueba de ADN calificando esas versiones como falsas.

Asimismo, aclaró que la sentencia de reconocimiento de paternidad no ordena el pago de pensión alimenticia, ya que ese aspecto debe ser conocido por el juzgado de paz del lugar donde reside el menor.

Posible conciliación por manutención

Balcácer explicó que la defensa propuso buscar una conciliación económica previa para evitar un proceso judicial adicional, opción que, según dijo, no ha sido formalmente solicitada por la madre del menor, indicando que la ley establece un proceso de conciliación previo antes de judicializar una demanda de manutención.

Sentir del artista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/anthony-santos-8c481ec2.jpeg El artista Anthony Santos. (FUENTE EXTERNA)

En respuesta a Diario Libre, el mánager del bachatero aseguró que el artista se siente muy triste con la situación y sostuvo que Anthony Santos ha mantenido una actitud pasiva por respeto al interés superior del niño, reiterando que el artista ha cumplido con sus responsabilidades como padre en otros casos.

Aseguró que el artista se encuentra tranquilo y a la espera de que el tribunal emita la sentencia corregida.

Versión de la madre del menor

Por su parte, la doctora Carmen Josefina Jiménez acusó públicamente al artista de ser el padre de su hijo Benjael Taveras Jiménez, de un año y siete meses de edad, y no cumplir con sus obligaciones económicas y legales.

Afirmó que cuenta con una sentencia judicial y una prueba de ADN positiva que respaldan su reclamo.

Jiménez indicó que desde el primer momento en que supo que estaba embarazada se lo comunicó al artista y aseguró que no ha recibido apoyo durante el proceso legal, lo que, según dijo, le ha generado una carga emocional y financiera considerable.

La madre del menor sostuvo que el proceso, iniciado hace más de un año, ha sido lento y frustrante, y tuvo que prescindir de dos abogados por la falta de avances.

Además, denunció que la sentencia emitida en noviembre pasado quedó archivada en los tribunales, lo que la llevó a acudir a los medios de comunicación.

La doctora hizo un llamado a las autoridades judiciales y a los abogados para que intervengan y le permitan continuar con la demanda de manutención y afirmó que su único interés es que se respeten los derechos de su hijo.

Mientras el proceso continúa, la defensa de Anthony Santos reiteró su disposición a llegar a un acuerdo una vez se complete la inscripción formal del menor, con el objetivo de evitar un litigio prolongado y garantizar el bienestar del niño.