"Fuera ICE", el grito de Bad Bunny en el Grammy contra la política migratoria de Trump

Bad Bunny arremete contra política migratoria de Trump y dice "Fuera ICE" en los Grammy. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante boricua Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

El renglón fue presentado por el comediante de origen latino Marcello Hernández, estrella de Saturday Night Live, y la cantante colombiana Karol G, remarcando aquí el poder latino en el mensaje.

"¡ICE OUT!", dijo en medio de la ovación del público y aplausos de pie de estrellas latinas como Rauw Alejandro y Gloria Estefan.

"Quiero decir decir que el odio se vuelve más poderoso con más odio", subrayó.

Agregó que lo único que es más poderoso que el odio es el amor. "Nosotros amamos a nuestra gente, a nuestras familias, que no se nos olvide eso".

Finalizó invitando a la audiencia y a las comunidades a construir puentes desde el afecto y la comprensión.

Billie Eilish y Justin Bieber acuden con un pin de "fuera ICE"

En tanto que la cantante californiana Billie Eilish, Justin Bieber y su esposa Hailey, otras de las estrellas asistentes a la 68 edición de los premios Grammy, pasearon por la alfombra roja con un pin contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a las agresivas redadas en Mineápolis.

Los artistas posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba 'ICE Out' ('Fuera ICE'), un mensaje que alza la voz contra los agentes federales de inmigración tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes que protestaban contra las redadas.

Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles, la sede de los galardones este año.

Los pins contra el ICE

Los pins forman parte de una campaña más amplia organizada varias organizaciones que incluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) o la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos como parte de un movimiento que se originó con los Globos de Oro pero se ha expandido en las últimas semanas, según explica The Hollywood Reporter.

La gala de los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical, contó con las actuaciones musicales de Kendrick Lamar, Bruno Mars, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y el regreso de Justin Bieber.