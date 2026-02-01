Bad Bunny gana el primer Grammy del 2026 por "EoO"

El artista cuenta con seis nominaciones que incluyen Grabación del año y álbum del año. ( FUENTE EXTERNA )

El astro latino Bad Bunny ganó este domingo el Grammy en la categoría de Mejor interpretación de música global con "EoO", por su premiado álbum "Debí tirar más fotos".

El urbano se impuso a "Cantando en el Camino", de Ciro Hurtado, y a "JERUSALEMA", de Angélique Kidjo, entre otros, en la 68º edición de estos premios que se celebran en Los Ángeles.

El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, cuenta con seis nominaciones, entre estas "Álbum del Año", "Grabación del Año" y "Canción del Año", un hecho que lo convierte en el primer artista que canta en español en competir de forma simultánea en estos apartados.

Su más reciente producción, Debí tirar más fotos, también hace historia al convertirse en apenas el segundo disco en español nominado a Álbum del Año en los Premios Grammy 2026, logro que él mismo había alcanzado previamente con Un verano sin ti.

En la historia del galardón americano ha ganado:

2021: Mejor lbum de Pop o Urbano Latino por YHLQMDLG.

2022: Mejor Álbum de Música Urbana por El Último Tour Del Mundo.

2023: Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti.

El éxito de DTMF

El álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reguetón con géneros tradicionales de Puerto Rico, entre ellos la música jíbara, la bomba, la plena y la salsa, dejando en Puerto Rico millones por el impacto turístico que generó la residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Actualmente, el artista emprendió una gira mundial que pasó por República Dominicana, México, Costa Rica y Colombia.

Esta producción sigue llevándose los más importantes galardones a su paso. En la pasada gala del Latin Grammy, celebrado en noviembre de 2025, "Conejo malo" logró cinco gramófonos en las categorías Álbum del año y Mejor álbum urbano. También se llevó Mejor interpretación y Grabación del año con DtmF, así como el renglón de Mejor interpretación de Reggaeton con "Voy a llevarte pa PR".